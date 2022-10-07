Герой романтического шоу "Холостяк" Дмитрий Черкасов остался в Украине во время войны, пока его жена уехала за границу вместе с детьми. Она поделилась, что получила награду.
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Александра Черкасова получила награду
Александра Черкасова показала фото награды – сине-желтая лента с украинским гербом. Похоже, она получила отличие от отца.
Мое первое отличие "За верность украинскому народу". Горжусь. Особенно из таких рук… Победа будет за нами,
– поделилась жена "Холостяка".
Награда жены "Холостяка" / Фото из инстаграма Александры
Фотография награды вызвала обсуждение в сети. Александра Черкасова отвечала поклонникам, что получила награду за волонтерскую деятельность, которую в инстаграмме не показывает.
"За заслуги, которые мы с мужем делаем с первых дней войны для наших ребят, а не снимаем все, чтобы набрать подписчиков". Женщина добавила, что она с мужем не кричит о своей деятельности "как эти клоуны из инстаграма". На вопрос, почему награду получают выехавшие люди, Александра ответила: "а вы очень много сделали для наших ребят? Или вы просто "не убегали"?".
Похоже, несмотря на ответы жены "Холостяка", пользователи сети все равно не понимают, что именно она сделала для награды.
- "Вообще не понятно, какое первое отличие";
- "Я думала, это какому-то нашему воину отличие, защищающее страну";
- "За какие такие заслуги?";
- "Отличие должны давать тем людям, которые с начала войны не сбежали за границу, а есть в Украине".
Но другие хвалят Черкасову за полученное отличие. Под фото есть и комментарий самого "Холостяка".
- "Умничка, я тобой очень горжусь";
- "Вау, Александра, поздравляю";
- "Горжусь, мы сильная нация".