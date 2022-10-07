Герой романтического шоу "Холостяк" Дмитрий Черкасов остался в Украине во время войны, пока его жена уехала за границу вместе с детьми. Она поделилась, что получила награду.

Читайте также Дмитрий Гордон сжег Оксану Марченко и рассказал об ее "особых отношениях" с Путиным

Александра Черкасова получила награду

Александра Черкасова показала фото награды – сине-желтая лента с украинским гербом. Похоже, она получила отличие от отца.

Мое первое отличие "За верность украинскому народу". Горжусь. Особенно из таких рук… Победа будет за нами,

– поделилась жена "Холостяка".

Награда жены "Холостяка" / Фото из инстаграма Александры

Напомним, Александра Черкасова перевела свой блог на украинский язык по закону. Впрочем, в личной жизни она не собирается переходить на украинский язык, потому что вроде "думает по-русски" и не хочет ничего менять. В качестве примера она привела Ирландию, где все говорят по-английски.

Фотография награды вызвала обсуждение в сети. Александра Черкасова отвечала поклонникам, что получила награду за волонтерскую деятельность, которую в инстаграмме не показывает.

"За заслуги, которые мы с мужем делаем с первых дней войны для наших ребят, а не снимаем все, чтобы набрать подписчиков". Женщина добавила, что она с мужем не кричит о своей деятельности "как эти клоуны из инстаграма". На вопрос, почему награду получают выехавшие люди, Александра ответила: "а вы очень много сделали для наших ребят? Или вы просто "не убегали"?".

Похоже, несмотря на ответы жены "Холостяка", пользователи сети все равно не понимают, что именно она сделала для награды.

"Вообще не понятно, какое первое отличие";

"Я думала, это какому-то нашему воину отличие, защищающее страну";

"За какие такие заслуги?";

"Отличие должны давать тем людям, которые с начала войны не сбежали за границу, а есть в Украине".

Но другие хвалят Черкасову за полученное отличие. Под фото есть и комментарий самого "Холостяка".