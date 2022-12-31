Холостяк 12 сезон 10 выпуск: какая из девушек ушла из проекта
В шаге от знакомства с родными Холостяк Алекс Топольский простился еще с одной девушкой. Узнайте в материале, какая это участница.
"Холостяк" Алекс Топольский провел последние свидания с девушками перед свиданиями с их родителями. Он решил, с кем не готов продолжать выстраивать отношения, сообщает 24 Канал.
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Кто покинул шоу в 10 выпуске
В преддверии знакомства с родителями Алекс Топольский простился с Юлией "Медузой". "Холостяк" считает, что они друг другу не подходят по характеру и духу.
Я увидел другое в тебе, что ты не моя и ты не со мной. Это и не плохо и не хорошо. Просто у нас разные пути,
– сказал Топольский.
"Я не думала, что это произойдет. Хотелось рассмотреть, запомнить друг друга. Все произошло так быстро и так страшно. Идти жаль, но действительно было здорово", – сказала Юлия.
Юля покинула шоу / Фото с инстаграма проекта
Как бывшие участницы отзываются о шоу
- Виктория Варлей, выбывшая в 9 выпуске, возмущается из-за монтажа в проекте. По ее словам, она ушла из шоу по собственному желанию, а показали это по-другому.
- Лиза Кондрашевская оставила проект "Холостяк" в 7 выпуске по собственному желанию. Она после вылета призналась, что разочарована в Алексе Топольском из-за его слов в ее сторону.
- Юлия Кавчук ушла из проекта в 5 выпуске. Она призналась, что на следующий день встретила Алекса и Гришу в отеле – первый даже не поздоровался с девушкой.