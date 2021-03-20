Бизнесмен из Харькова Михаил Заливако успел отметиться быстрыми и бескомпромиссными решениями на шоу "Холостяк 11". В предыдущем эфире мужчина попрощался сразу с девятью девушками, с которыми не видел общего будущего. Кого из красавиц он отправил домой в 3 выпуске, а кто решил оставить шоу по собственному желанию – читайте на Showbiz 24.

На первой вечеринке 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако позволил всем девушкам продолжить путь на проекте, чтобы лучше узнать каждую из них. Он быстро анализирует и делает выводы, поэтому после групповых свиданий и коротких индивидуальных общений понял, что девять из 29 участниц – не для него. В 3 выпуске "Холостяка" бизнесмен отпустил еще восемь девушек. Их имена узнавайте дальше.

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Первой в 3 выпуске "Холостяка" ушла бывшая порноактриса Настя. Она покинула проект по собственному желанию. Во время вечеринки в честь дня рождения Анны девушка чувствовала давление и назвала конкуренток "злыми мегерами". Кроме того, она понимала, что с каждой следующей встречей будет влюбляться в Михаила все больше, поэтому решила уйти сейчас, чтобы потом ей не разбили сердце. Бизнесмену Настя пожелала найти на шоу настоящую любовь.

Второй "Холостяк" покинула "амбассадор леопарда" Кристина. На групповом свидании Михаил Заливако так и не смог найти общий язык с участницей. Его разочаровало то, что она пришла на реалити-шоу по совету подруги, а не по зову сердца. Мужчина хочет ясности в отношениях, поэтому посоветовал Кристине для начала разобраться с собой и определиться, чего она хочет от жизни.

Третьей реалити-шоу покинула художница Оля, которая не смогла проявить себя на парном свидании. Михаил Заливако уверен, что участница умышленно уклонялась от его вопросов и не захотела открываться. "Холостяк" хочет видеть рядом с собой искреннюю и откровенную девушку, поэтому с Олей он попрощался.

Четвертой девушкой, которая покинула 11 сезон шоу "Холостяк" в 3 выпуске, стала Юлия. Во время группового свидания мужчина узнал, что девушка уехала от парня после того, как он вернулся с войны на востоке Украины, и разорвала отношения по телефону. Ее переезд в Италию Михаил Заливако расценил как предательство в самый сложный момент, поэтому он отправил Юлию домой.

Пятой из "Холостяка" ушла 36-летняя Алла. Главный герой отметил, что она состоялась как бизнес-леди и мама, поэтому пожелал ей наконец стать счастливой женщиной и полюбить себя. Он был поражен пройденным путем и самостоятельностью Аллы, однако ищет женщину, которая сможет ему довериться.

Шестой проект покинула ювелир Алиса. Михаил Заливако отметил, что между ними нет романтики и искры. Он отправил девушку домой, потому что она могла стать для него хорошим другом, но не любимым человеком.

Седьмая – блогер Надин, которая успела засветиться на многих шоу и пять лет подряд пыталась стать участницей шоу "Холостяк". По мнению Заливако, она просто ищет публичные отношения. Он не поверил в искренность ее намерений, поэтому провел домой.

Последней, восьмой, девушкой, которая ушла из 3 выпуска "Холостяка", стала Лола. Сам Михаил не имел желания прощаться с ней. Она решила уйти из проекта после вылета Алисы, с которой успела сдружиться. Мужчину такая выходка откровенно шокировала, однако он не пытался удержать капризную красавицу.