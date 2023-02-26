Хотя 12 сезон "Холостяк" завершился несколько месяцев назад, его обсуждения продолжаются. Финалистка шоу Саша Мудрая рассказала, что больше не общается с Алексом Топольским.

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Саша Мудрая о сообщениях от Алекса

Участница романтического реалити-шоу рассказала, что заблокировала Алекса Топольского во всех социальных сетях. Это произошло после сообщения, которое бизнесмен направил ей после выпуска последней серии. Саша считает, что он был под влиянием алкогольного или наркотического опьянения.

Я его заблокировала всюду. Мы поддерживали общение до того, как вышла последняя серия в финале. Мы смотрели финал с Мариной – у меня есть свидетельница, это не плод фантазии. Он записал голосовое сообщение, не поняв, к чему. Он был либо пьян, либо под кайфом. Голос был не совсем его,

– сказала Мудрая.

"Он сказал, что я вела себя противно в доме и зачем он меня вообще держал и тянул до последней серии. Мне было неприятно".

Напомним, об этом голосовом сообщении Саша упоминала и раньше, после их публичной ссоры в сети. Она отвечала на вопрос об Алексе и призналась, что не испытывала неприятного осадка, когда Топольский с ней попрощался. Но не смогла продолжить общение после того, как он "облил грязью" девушку без причины.

Полное интервью с Сашей Мудрой: смотрите видео онлайн

Как Саша общалась с Алексом

В прошлом интервью Саша Мудрая рассказала, что впервые Алекс Топольский написал ей вне проекта за день до полномасштабного вторжения и предложил сходить на кофе. 24 февраля он предложил ей поехать к нему в Кишинев, но девушка не приняла это предложение.

Их общение продолжилось, когда Саша переехала в США. "Он такое длинное сентиментальное сообщение написал: "мы так много прошли, я за тебя заступался". После этого сообщения я думаю: хорошо, созвонюсь с тобой. Мы посидели, поговорили, он рассказал о своей жизни, я – о своей, сказала, что у меня есть парень. А он сразу сказал: "Я ему даю два месяца, ты не будешь с ним счастлива". "А с кем я буду счастлива, с тобой?" – "Ну вот прилетай на Бали и узнаешь"", – говорил Саше Алекс.