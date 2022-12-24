По правилам проекта "Холостяк", на церемонии роз одна участница выбывает. На 9 неделе ею стала Виктория Варлей, информирует 24 канал.

Читайте также Холостяк 12 сезон 9 выпуск: пьянящее свидание в баре, скандал с Мудрой и внезапный вылет

Кто выбыл в 9 выпуске "Холостяка"

Алекс Топольский отпустил девушку после группового свидания, потому что почувствовал, что они не будут парой. В видеообращении Виктория сама призналась, что искра между ними утихла, а он все больше ее не понимает. Это решение далось "Холостяку" тяжело.

Я ощутил твои сомнения, холод. Наши отношения начали сводиться к их выяснениям, а не к чувствам. Я пришел сюда именно за ними. Сегодня у меня нет для тебя розы,

– заявил Алекс.

"Жаль, но это не мой мужчина. Я все надеялась, что ошибаюсь", – ответила Виктория.

Виктория Варлей выбыла из "Холостяка" / Скриншот с видео

Кстати, ранее Виктория Варлей разносила проект "Холостяк" из-за монтажа. Она возмущалась, потому что телеканал на всю страну показал ее личную историю, которой поделилась с редактором при включенных камерах. Теперь же девушка утверждает, что ушла из шоу сама, но на монтаже все перекрутили.

"Первое. Я не видела в Алексе мужчину с которым я могу строить серьезные отношения, он не готов к построению семьи. Второе. Учитывая первый пункт, я хотела попасть в Майами к Рождеству, к 25 декабря. Третье. Мне уже реально надо было попасть к косметологу", – с юмором прокомментировала Виктория в инстаграме.