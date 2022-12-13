В инстаграм-сторис Алексей Тригубенко поделился, что добрался до 7 выпуска "Холостяка" из Дубаи. Он показал фрагмент индивидуального общения Алекса Топольского с Викторией Варлей и признался, что пошел бы ради нее на проект.
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Кто из "Холостяка" нравится Алексею Тригубенко
Если бы я знал, что Виктория Варлей будет участницей, я точно пошел бы на Холостяка,
– написал Алексей Тригубенко.
Интересно, что актриса ответила в сторис. "Что же ты, Леша, сдал назад?" – отшутилась она и добавила эмоджи разбитого сердца. Добавим, что Тригубенко подписан на Викторию в инстаграме и регулярно лайкает ее посты. Как и экс-бойфренд Тарас Цымбалюк, с которым Варлей встречалась три года
Реакция Виктории из "Холостяка" на комплимент Тригубенко/ Скриншот с инстаграм-сторис актрисы
Ранее Тригубенко критиковал "Холостяка" Алекса Топольского, потому что он слишком жесток с девушками. По его мнению, тот общается как на экзамене, пытается "раскусить", а о себе ничего не рассказывает. На то время фаворитками Алексея были Алина Ершова, с которой Топольский летал в Стамбул, и модель Катя.