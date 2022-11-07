Как выяснилось, Алексей Тригубенко смотрит 12 сезон шоу "Холостяк" и думает, что на роль главного героя выбрали грубого мужчину, который не готов раскрываться. Однако от финалиста "Холостячки" с Ксенией Мишиной "прилетело" не только Алексу Топольскому, но и девушкам, которые, по его мнению, боятся задавать неудобные вопросы, чтобы не разонравиться.
К теме "Так только Гриша останется": в сети хвалят "Холостяка", который за один выпуск выпер 6 девушек
Алексей Тригубенко раскритиковал Алекса Топольского из "Холостяка-12"
Как для меня, общение с девушками достаточно жестокое. Я могу представить, что такое съемки по 20 часов без сна, переживания, усталость и потом еще само общение, как на экзамене,
– прокомментировал Алексей Тригубенко.
Ему кажется, что Алекс Топольский не только резок, но и слишком закрыт как для "Холостяка". Он словно пытается "расколоть" девушек, но о себе ничего не рассказывает.
"Холостяк пытается вести себя правильно. От всех девушек требует быть максимально открытыми и искренними, при этом сам закрыт полностью. Кроме основного девиза, что ему нужна любовь, больше ничего не говорит. Такое ощущение, будто он на собеседовании, когда общается с девушками, и будто требует этой любви", – считает Алексей Тригубенко.
Однако, по его мнению, в этом могут быть виноваты и сами участницы, которые так хотят понравиться "Холостяку", что не спрашивают ни о взглядах, ни о принципах, ни о планах.
Я понимаю, что здесь выбирает Холостяк, но девушки по сути ничего не знают о нем и уже мечтают о будущем с ним, но не задали ему никакого вопроса, чтобы больше узнать его,
– удивился финалист "Холостячки".
Кроме того, Алексей признался, что его фаворитки – Катя, которая работает моделью, и Алина, с которой Алекс летал в Стамбул во 2 выпуске.
Участница "Холостяка" Катя / Фото с инстаграма модели
Участница "Холостяка" Алина / Фото СТБ
- Мама двоих детей Настя, покинувшая проект во 2 выпуске, жаловалась на рабский контракт и штрафы по 100 тысяч. Она говорила, что Алекс "игнорировал все вопросы девушек, о себе совсем не рассказывал, все время отвечал "давай сначала о тебе, а потом обо мне", а затем съемки останавливались, и он уходил".
- Танцовщица Аделина Дели, тоже покинувшая шоу во 2 эпизоде, упрекнула Топольского за то, что он пренебрег ее подарком. На первой вечеринке девушка вручила ему подушку со своим изображением, а во время войны увидела ее в одном из приютов.