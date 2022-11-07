Как выяснилось, Алексей Тригубенко смотрит 12 сезон шоу "Холостяк" и думает, что на роль главного героя выбрали грубого мужчину, который не готов раскрываться. Однако от финалиста "Холостячки" с Ксенией Мишиной "прилетело" не только Алексу Топольскому, но и девушкам, которые, по его мнению, боятся задавать неудобные вопросы, чтобы не разонравиться.

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Алексей Тригубенко раскритиковал Алекса Топольского из "Холостяка-12"

Как для меня, общение с девушками достаточно жестокое. Я могу представить, что такое съемки по 20 часов без сна, переживания, усталость и потом еще само общение, как на экзамене,

– прокомментировал Алексей Тригубенко.

Ему кажется, что Алекс Топольский не только резок, но и слишком закрыт как для "Холостяка". Он словно пытается "расколоть" девушек, но о себе ничего не рассказывает.

"Холостяк пытается вести себя правильно. От всех девушек требует быть максимально открытыми и искренними, при этом сам закрыт полностью. Кроме основного девиза, что ему нужна любовь, больше ничего не говорит. Такое ощущение, будто он на собеседовании, когда общается с девушками, и будто требует этой любви", – считает Алексей Тригубенко.

Однако, по его мнению, в этом могут быть виноваты и сами участницы, которые так хотят понравиться "Холостяку", что не спрашивают ни о взглядах, ни о принципах, ни о планах.

Я понимаю, что здесь выбирает Холостяк, но девушки по сути ничего не знают о нем и уже мечтают о будущем с ним, но не задали ему никакого вопроса, чтобы больше узнать его,

– удивился финалист "Холостячки".

Кроме того, Алексей признался, что его фаворитки – Катя, которая работает моделью, и Алина, с которой Алекс летал в Стамбул во 2 выпуске.

Участница "Холостяка" Катя / Фото с инстаграма модели

Участница "Холостяка" Алина / Фото СТБ