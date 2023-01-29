Делали из меня дуру, – участница "Холостяка" заявила, что ее хотели вернуть в проект

С 12 сезона "Холостяка" Алина Ершова вылетела в 8 выпуске. Она захотела уйти, но в эфире это не показали. Более того, редакторы пытались вернуть ее в шоу сразу после церемонии.

Одна из фавориток "Холостяка-12" Алина Ершова дала обличительное интервью о проекте. Девушка призналась, что окончательно разочаровалась в Алексе еще в Дубае, на 7 неделе, потому что тот вел себя как подросток. Она дотянула до индивидуального свидания в Буковеле, чтобы убедиться в своем выборе, а в видеообращении попросила: "Завтра на церемонии роз не выбирай меня". Если герой принял это, то съемочная группа не хотела ее отпускать.

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Алину Ершову пытались вернуть в "Холостяк"

После того как Алекс Топольский провел Алину к автомобилю, она заявила: "Мой мужчина не позволит мне уйти, мой мужчина докажет, что хозяин своего слова". Сидевшая рядом редакторша восприняла это как сигнал, что девушка готова вернуться. Тогда водитель неожиданно развернулся.

Моя редакторша выписывала что-то в мессенджере. Я не знаю, что там было, но авто, пока я даю интервью, разворачивают, и мы возвращаемся на локацию. Выходит Алекс к двери, операторы стоят. И будто он меня возвращает. Но я была настолько раздражена, что из меня делают дуру. Я тогда сказала, что никуда из машины не выйду, я уезжаю домой. Потому что сейчас вы ему подсказываете, а в жизни не будет никого, кто будет говорить: "Не целуйся с той, не ходи туда, не надо щупать каждую",

– эмоционально вспомнила Алина Ершова.

Участница объяснила, что на протяжении всего проекта было много вопросов к Алексу. Она чувствовала его неискренность и не понимала, почему он целуется с каждой.

"Я не шла за богатым мужчиной, но мне хотя бы нужно, чтобы ты был искренним, открытым, откровенным. Когда мы разговаривали на индивидуальном свидании, я понимала, что передо мной сидит не бизнесмен успешный, а еще мальчик, получающий удовольствие от того, что много девушек от него в восторге. Какие-то нестыковки", – прокомментировала Алина Ершова.

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На свидании в Буковеле я поняла, что не могу больше, не хочу. Я не хотела терять время, я лучше вернусь домой, на работу. Холостяку платят за участие, нам же не платят ничего, кроме суточных – 200 с чем-то гривен. Я воспринимала все с агрессией, потому что меня уже тошнило от лжи,

– добавила участница.

Участница "Холостяка-12" Алина Ершова / Скриншот с видео

ранее Юля Кучеренко, которую запомнили как "Медузу", рассказывала, что участницам не платили за съемки . Всех водили в салон красоты и поддерживали суточными. Это была ни заработная плата, ни гонорар.

Напомним, еще при выходе выпусков в эфир Алина Ершова не скрывала своего возмущения от поведения Алекса Топольского. После забега на совместимость она назвала героя "аполлоном, который радуется, что девушки "выплевывают" свои легкие" ради него. Потом девушка раскритиковала "Холостяка" за поцелуи "из спортивного интереса" и чрезмерную тактильную связь со всеми.