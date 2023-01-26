Пока другие участницы 12 сезона проекта "Холостяк" делятся своими мыслями о проекте, Алекс Топольский также подводит итоги. Он признался, что после просмотра всех серий шоу на телевидении изменил мнение о некоторых девушках.

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Алекс назвал девушку, о вылете которой жалеет

Топольский признался, что на телевидении ему было интересно наблюдать за Викторией Варлей. Он сожалеет, что простился с ней так быстро.

Я все же немного сожалею, что попрощался с ней рано. Она создавала классное настроение. Это как на Новый год – ждешь снег для настроения, но знаешь точно, что он не представится, потому что живешь в Зимбабве,

– поделился Алекс.



Алекс и Вика / Фото с инстаграма шоу

"В хороших отношениях мы с Викой. Она уверена в себе, яркая, харизматичная и многогранная личность. У нее есть чему поучиться", – рассказал мужчина о взаимоотношениях с девушкой вне проекта.

"Холостяк" отметил, что не жалеет о том, какой выбор сделал в финале. "Нет. Почти никогда ни о чем не жалею, и этот выбор не исключение. Никто не знает, как бы у нас с Сашей сложились отношения".

Как Виктория ушла из шоу

Актриса Виктория Варлей покинула проект в 9 эпизоде проекта. Но после выхода серии на ТВ девушка возмутилась тем, как ее вылет продемонстрировали зрителям. Вика заявила, что ушла из шоу по своему желанию, а не потому, что с ней попрощался Алекс.

После вылета из шоу актриса отправилась в Майами, где встретилась с россиянином Петром, с которым была знакома еще до шоу. На тот момент мужчина расстался, так что после недолгих отношений пара вышла замуж. Петр всю жизнь прожил в Нью-Йорке, поэтому сейчас поддерживает Украину.