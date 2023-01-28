Победительница 12 сезона "Холостяка" ответила на откровенные вопросы поклонников в инстаграм-сториз. В частности, эти вопросы касались и отношений с Алексом Топольским.

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Катя Лозовицкая об отношениях с Алексом

Избранник Алекса Топольского ответил, поддерживает ли общение с Алексом Топольским после проекта и разрыва.

Наши дороги давно разошлись, мы не поддерживаем никаких контактов. Я не вижу в этом вообще никакого смысла и не имею на это желания,

– поделилась Екатерина.

Девушка также ответила, хотела ли возобновить отношения с Алексом. На что она призналась, что их отношения продолжались всего месяц: "Какие отношения? Какие продолжались месяц, которые полностью меня не устраивали?". Решение разойтись Лозовицкая назвала правильным и своевременным.

Победительница проекта также призналась, что на самом деле не жила с Алексом Топольским. Хотя получала от него такое предложение.

Кто-то сплетничал, что мы с Алексом якобы жили вместе. Мы никогда с Алексом вместе не жили. Он мне предлагал, но я к этому не была готова и потому этого не произошло. Очень хочу закрыть эту тему. Никакого быта у нас в принципе с ним не было.

Катя ответила на вопросы поклонников: видео

Почему разошлись Катя и Алекс