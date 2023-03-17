Саша Мудра рассказала об отношениях с Алексом после "Холостяка-12": "Прошла все стадии принятия"

Участница "Холостяка-12" Саша Мудра призналась, что до сих пор получает вопрос от подписчиков об отношениях с Алексом. Поэтому девушка решила "расставить все точки над и".

Участница "Холостяка" подчеркнула, что после проекта прошел почти год, а людей все равно интересует этот вопрос. Ранее Саша призналась, что заблокировала Алекса Топольского через оскорбительное сообщение.

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Саша прошла все стадии принятия

Девушка откровенно сказала, что прошла через все стадии принятия того, что она с Алексом – несовместимая пара:

Сначала было возражение, что Алекс не подходит Кате.

Потом была злоба, как он мог выбрать не ее.

После этого был торг – "зачем Мудрый это вообще?".

Дальше – депрессия, но, по ее словам, этот этап растворился в тревогах о войне.

А впоследствии пришло принятие, что Саша и Алекс – "из разных миров".

Девушка добавила, что сейчас она не может вообразить ни одного сценария, по которому была бы вместе с Топольским.

Мудрая вычеркнула Алекса из своей жизни

Финалистка проекта подчеркнула, что за все время их общения, Алекс не давал ей должного отношения, а после последних сообщений она его заблокировала и вычеркнула из своей жизни.

Пожалуй, нужно было прекратить общение еще после: "Прилетай на Бали", вместо: "Как ты? Я соскучился. Прилетишь, если я куплю тебе билет?",

– признается Саша.

Девушка отметила, что сейчас у нее новый избранник, ей с ним надежно, спокойно, интересно и комфортно.

"Так что, мои дорогие, закрываю тему с Алексом. Эту страницу я уже пролистала, было интересно, но достаточно", – добавила Мудра.

Каким было общение между Сашей и Алексом после проекта