Финалистка проекта "Холостяк" в 12 сезоне после шоу закрутила роман с американским бизнесменом. Но, несмотря на это, ей неоднократно писал и звонил Алекс Топольский.

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Как Алекс написал Мудрой после шоу

После того как закончился проект, Алекс всем начал писать. Именно мне он написал за день до войны. За день до пост-шоу он говорит: "Слушай, может, пойдем кофе выпьем?". И для меня это было странно, я сразу подумала, что нас будут снимать скрытые камеры, из разряда "он меня отшил". Я ему отписала: да, возможно, наверное,

– призналась Саша.

Девушка добавила, что Топольский написал ей и на следующий день, 24 февраля, но только предложил приехать к нему в Кишинев. Это Мудрой не понравилось. "Алекс написал мне, когда началась война, что он уезжает в Кишинев и "если хочешь, приезжай". Если мужчина приглашает куда-то, то он за мной присылает машину, билет".

Добавим, что в отличие от Алекса, американец еще до первой встречи с девушкой подробно расписал Саше, как уехать из Украины, а также отправил в нее свою охрану. Мудрая встретилась с бойфрендом на границе со Словакией.

Как Саша общалась с Алексом

Участница реалити-шоу также рассказала, что и впоследствии общалась с Алексом Топольским, когда рядом не было бойфренда.

Он такое длинное сентиментальное сообщение написал: "Мы так много прошли, я за тебя заступался". Он действительно за меня вступался. В каждом эпизоде у него была возможность меня "выпереть". Но он этого не делал, потому что я ему нравилась. Его манера поведения – доказательство того, что когда мужчине нравится женщина, он все будет прощать.

"После этого сообщения я думаю: хорошо, созвонюсь с тобой. Мы посидели, поговорили, он рассказал о своей жизни, я – о своей, сказала, что у меня есть парень. А он сразу сказал: "Я ему даю два месяца, ты не будешь с ним счастлива". "А с кем я буду счастлива, с тобой?" – "Ну вот прилетай на Бали и узнаешь"", – говорил Саше Алекс.

Саша Мудрая резюмировала, что даже в случае, если бы Алекс ухаживал за ней, совершал определенные поступки ради их отношений, она все равно не дала бы ему второй шанс.

Добавим, после выпуска последних серий проекта Алекс Топольский иронически просил Сашу Мудрую не травить на него балийских собак. Он попросил девушку проявить достоинство, перестать унижать Катю и принять поражение. Саша тогда ответила ему, назвав попытки "Холостяка" привлечь к себе внимание – жалкими.