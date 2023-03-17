Участница "Холостяка" подчеркнула, что после проекта прошел почти год, а людей все равно интересует этот вопрос. Ранее Саша призналась, что заблокировала Алекса Топольского через оскорбительное сообщение.
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Саша прошла все стадии принятия
Девушка откровенно сказала, что прошла через все стадии принятия того, что она с Алексом – несовместимая пара:
- Сначала было возражение, что Алекс не подходит Кате.
- Потом была злоба, как он мог выбрать не ее.
- После этого был торг – "зачем Мудрый это вообще?".
- Дальше – депрессия, но, по ее словам, этот этап растворился в тревогах о войне.
- А впоследствии пришло принятие, что Саша и Алекс – "из разных миров".
Девушка добавила, что сейчас она не может вообразить ни одного сценария, по которому была бы вместе с Топольским.
Мудрая вычеркнула Алекса из своей жизни
Финалистка проекта подчеркнула, что за все время их общения, Алекс не давал ей должного отношения, а после последних сообщений она его заблокировала и вычеркнула из своей жизни.
Пожалуй, нужно было прекратить общение еще после: "Прилетай на Бали", вместо: "Как ты? Я соскучился. Прилетишь, если я куплю тебе билет?",
– признается Саша.
Девушка отметила, что сейчас у нее новый избранник, ей с ним надежно, спокойно, интересно и комфортно.
"Так что, мои дорогие, закрываю тему с Алексом. Эту страницу я уже пролистала, было интересно, но достаточно", – добавила Мудра.
Каким было общение между Сашей и Алексом после проекта
- В прошлом интервью Саша Мудра рассказала, что впервые Алекс Топольский написал ей вне проекта за день до полномасштабного вторжения и предложил сходить на кофе, но девушка не приняла это предложение.
- Их общение продолжилось, когда Саша переехала в США. "Он написал длинное сентиментальное сообщение о том, что "они так много прошли, и он за нее заступался". После этого они созвонились и она сказала, что у него есть парень."
- Алекс на это ответил: "Я ему даю два месяца, ты не будешь с ним счастлива". "А с кем я буду счастлива, с тобой?" – "Ну вот прилетай на Бали и узнаешь".