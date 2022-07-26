"Холостяк-11" Михаил Заливако после полномасштабного вторжения оставался в Украине и продолжал работать. На днях он рассказал о том, как война изменила его бизнес.

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Что с бизнесом Михаила Заливаки

Родной город "Холостяка" – Харьков, поэтому именно там он развивал свою карьеру. Муж признался, что его офис там остается открытым для поддержки экономики.

Вы знали, что я занимался и продолжаю сейчас заниматься логистикой. У меня был офис в Харькове, он и сейчас там есть. Я принял решение его не закрывать (так как это рабочие места и налоги в нашей стране),

– сообщил Михаил.

Заливако добавил, что теперь открывает второй офис в столице. Похоже, что военное время не стало ему препятствием. "Но в связи с военными обстоятельствами также решил масштабироваться и открыл офис в Киеве. Так что теперь я живу и работаю в Киеве, строю команду и набираю обороты по своему делу".



Михаил Заливако о своем бизнесе / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, Михаил Заливако не рассказывает о личной жизни после разрыва с Анной Богдан. К тому же о разрыве объявила только победительница "Холостяка", сам мужчина ничего не комментировал.

Напомним, сегодня утром, 26 июля, российские военные в очередной раз нанесли ракетный удар по Харькову – в частности, Слободскому району. В результате обстрела повреждены предприятие, многоэтажный дом и автосалон.