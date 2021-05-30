Участие в проекте "Холостячка" для Златы Огневич станет новым этапом в жизни. Она с нетерпением ждет старт сезона, когда сможет начать искать свою любовь. Исполнительница искренне верит, что на "Холостячке" встретит мужчину, с которым проведет всю свою жизнь.

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Злата Огневич об участии в "Холостячке"

Съемки нового сезона "Холостячки" начнутся уже совсем скоро. Накануне этого важного момента певица поделилась, почему согласилась на такой шаг.

Злата будет искать любовь на глазах у миллионов телезрителей и объяснила, зачем будет делать это: "Вся моя жизнь под прицелом камер. Из-за насыщенного графика я не успеваю знакомиться с мужчинами и ходить на свидания. Я искренне верю, что Вселенная дает мне шанс.

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Если бы не имела доказательств того, что реально найти любовь на проекте, то не пошла бы на "Холостячку". Но эти доказательства есть: Ксения Мишина и Александр Эллерт живут вместе, Никита Добрынин и Даша Квиткова женаты и ждут рождения сына, Михаил Заливака и Анна Богдан также остались вместе после завершения съемок. На этом шоу действительно можно найти настоящую любовь".

Огневич добавила, что на "Холостячке" будет выбирать сердцем. В жизни знаменитости бывали ситуации, когда нравились сразу несколько мужчин. Она не исключает, что такое может случиться и на шоу. Для того, что понять, с каким комфортнее, лучше, Злата будет целоваться на свиданиях.

Чтобы почувствовать, кто мне больше нравится, к кому лежит сердце, я буду целоваться. Ничего плохого в этом не вижу,

– сказала Злата.

Злата Огневич об участии в "Холостячке-2": смотрите видео онлайн