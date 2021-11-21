В 10 выпуске "Холостячки" шоу покинул бизнесмен Андрей Хветкевич. Она решила отпустить мужчину и не делать больно ему и его маме.

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Большинство зрителей не слишком благосклонно восприняли такой выбор Златы Огневич:

"Не того Андрея выгнала";

"Это грустно, меня так тронули слезы Андрея";

"Я в шоке, почему Задворного оставляют? Ясно, что выиграет Макс, но сегодня должен был уйти не тот Андрей... Ждем еще Рому в финале";

"К сожалению, был лучшим за все сезоны";

"Как можно было оставить Задворного и Тарапату? А выгнать Андрея";

"Самый достойный ушел. Не хочу дальше смотреть".

Злата Огневич о своем выборе

"Холостячка" считает, что мнения зрителей опираются только на их предпочтения. Злата подчеркнула, что выбирает мужчин не за их деньги или статус.

Понимаю, что многие из вас уже выбрали мне мужчину, своего фаворита. И не согласны с моими решениями во время церемонии роз. На проекте "Холостячка" я выбираю мужчину не за его богатства или достижения,

– подчеркнула звезда.

"Я выбираю сердцем и тем, насколько близко мы соприкасаемся душами. А вы знаете, что любящее сердце готово на все", – подытожила Огневич.



Злата Огневич ответила фанам / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, что Злата Огневич очень благосклонно относится к бывшему участнику проекта. Она прокомментировала его пост о выходе из шоу и засыпала мужчину комплиментами. Звезда поблагодарила за свидание и общение.