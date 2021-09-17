38-летний Андре Тан остается одним из самых желанных холостяков страны. Судя по всему, публика не скоро увидит рядом с ним новую избранницу. Все потому, что дизайнеру комфортно, когда его сердце свободно.

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Я хочу сделать перерыв на полгода, надышаться свободой, а там дальше посмотрим,

– лаконично заявил Андре Тан.

К слову, причиной его развода с Алиной Харченко стали дизайнерские амбиции последней. Женщина устала быть в тени звездного мужа и основала собственный бренд одежды Home Wings. Андре Тан, как опытный модельер, советовал и подсказывал жене, однако на фоне этого у пары возникали только скандалы.

Ради дочери Сони, которая просила родителей не ссориться, супруги подали на развод. Тогда Андре Тан понял, что бизнес-леди – не его типаж.

"Бизнес-леди – однозначно не мое. Я считаю, что для женщины очень важно спрятаться за широкой спиной и почувствовать себя нежной, маленькой, прекрасной девочкой, которую всегда будет защищать ее муж", – поделился дизайнер.



Андре Тан / Фото с инстаграма модельера

Заметим, после развода экс-супруги сохранили теплые отношения: