В поздравительной заметке Андре Тан засыпал комплиментами Алину Харченко, в браке с которой прожил 9 лет. Он поблагодарил экс-жену за дочь и назвал ее самым преданным другом.

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Более того, именитый модельер пожелал развития бренда Home Wings, который основала его бывшая. Это несмотря на то, что дизайнерские амбиции Алины Харченко стали причиной развода.

В этот день родился человек, которым я всегда буду бесконечно восхищаться. Я многим обязан тебе. Желаю успехов во всех начинаниях и настоящего женского счастья,

– написал Андре Тан.

"Андрей, как неожиданно и как приятно! Спасибо тебе", – лаконично отреагировала Алина Харченко в комментариях.



Андре Тан с экс-женой Алиной Харченко / Фото с инстаграма дизайнера

К слову, после развода Андре Тан и Алина Харченко остались друзьями – "начинали с дружбы, дружбы и заканчиваем". Об этом свидетельствует хотя бы то, что бывшие вместе вели дочь Софию в первый класс на День знаний.

Реакция сети на приветствие Андре Тана

Владимир Остапчук: "Какой прекрасный пример отношений";

"Какой прекрасный пример отношений"; "Настоящий мужчина, который о былом говорит только хорошее или ничего! Мало таких! Большое вам уважение и любовь";

"Какой вы молодец. С таким уважением выйти из семейных отношений – это дорого стоит";

"Пожелания достойного мужчину".

Текст публикации Андре Тана:

Особый день.

В этот день родился человек, которым я всегда буду бесконечно восхищаться. Ты всегда была моим самым преданным и надежным другом. И самое главное – любящей матерью. Ты подарила мне замечательную дочь, которую я люблю больше жизни. Спасибо тебе за это.

Я многим обязан тебе. Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и настоящего женского счастья. Процветания и успешных продаж твоему бренду Homewings. Я верю, у тебя все получится!

Дорога, с днем ​​рождения! Ты прекрасная женщина.