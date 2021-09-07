В поздравительной заметке Андре Тан засыпал комплиментами Алину Харченко, в браке с которой прожил 9 лет. Он поблагодарил экс-жену за дочь и назвал ее самым преданным другом.
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Более того, именитый модельер пожелал развития бренда Home Wings, который основала его бывшая. Это несмотря на то, что дизайнерские амбиции Алины Харченко стали причиной развода.
В этот день родился человек, которым я всегда буду бесконечно восхищаться. Я многим обязан тебе. Желаю успехов во всех начинаниях и настоящего женского счастья,
– написал Андре Тан.
"Андрей, как неожиданно и как приятно! Спасибо тебе", – лаконично отреагировала Алина Харченко в комментариях.
Андре Тан с экс-женой Алиной Харченко / Фото с инстаграма дизайнера
Реакция сети на приветствие Андре Тана
- Владимир Остапчук: "Какой прекрасный пример отношений";
- "Настоящий мужчина, который о былом говорит только хорошее или ничего! Мало таких! Большое вам уважение и любовь";
- "Какой вы молодец. С таким уважением выйти из семейных отношений – это дорого стоит";
- "Пожелания достойного мужчину".
Текст публикации Андре Тана:
Особый день.
В этот день родился человек, которым я всегда буду бесконечно восхищаться. Ты всегда была моим самым преданным и надежным другом. И самое главное – любящей матерью. Ты подарила мне замечательную дочь, которую я люблю больше жизни. Спасибо тебе за это.
Я многим обязан тебе. Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и настоящего женского счастья. Процветания и успешных продаж твоему бренду Homewings. Я верю, у тебя все получится!
Дорога, с днем рождения! Ты прекрасная женщина.