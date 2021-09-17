38-річний Андре Тан залишається одним з найбажаніших холостяків країни. Однак, судячи з усього, публіка не скоро побачить поряд з ним нову обраницю. Усе тому, що дизайнеру комфортно, коли його серце вільне.
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Я хочу зробити перерву в пів року, надихатися свободою, а там далі подивимося,
– лаконічно заявив Андре Тан.
До слова, причиною його розлучення з Аліною Харченко стали дизайнерські амбіції останньої. Жінка втомилась бути в тіні зіркового чоловіка й заснувала власний бренд одягу Home Wings. Андре Тан, як досвідчений модельєр, радив і підказував дружині, однак на тлі цього в пари виникали лише скандали.
Заради доньки Соні, яка просила батьків не сваритися, подружжя подало на розлучення. Тоді Андре Тан зрозумів, що бізнеследі – не його типаж.
"Бізнеследі – однозначно не моє. Я вважаю, що для жінки дуже важливо сховатися за широкою спиною і відчути себе ніжною, маленькою, прекрасною дівчинкою, яку завжди буде захищати її чоловік", – поділився дизайнер.
Андре Тан / Фото з інстаграму модельєра
Зауважимо, після розлучення експодружжя зберегло теплі стосунки:
- Аліна Харченко заявляла: "Ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо. У моєї дочки дуже талановитий тато";
- Андре Тан залишив колишній великий дім на 500 квадратів і купив нове авто, а доньку Соню нібито забезпечував лише освітою – платив за садок і вчителів.
- Цього року 6-річна дівчинка пішла в перший клас, а на День знань Андре Тан вів її з ексдружиною.