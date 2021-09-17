38-річний Андре Тан залишається одним з найбажаніших холостяків країни. Однак, судячи з усього, публіка не скоро побачить поряд з ним нову обраницю. Усе тому, що дизайнеру комфортно, коли його серце вільне.

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Я хочу зробити перерву в пів року, надихатися свободою, а там далі подивимося,

– лаконічно заявив Андре Тан.

До слова, причиною його розлучення з Аліною Харченко стали дизайнерські амбіції останньої. Жінка втомилась бути в тіні зіркового чоловіка й заснувала власний бренд одягу Home Wings. Андре Тан, як досвідчений модельєр, радив і підказував дружині, однак на тлі цього в пари виникали лише скандали.

Заради доньки Соні, яка просила батьків не сваритися, подружжя подало на розлучення. Тоді Андре Тан зрозумів, що бізнеследі – не його типаж.

"Бізнеследі – однозначно не моє. Я вважаю, що для жінки дуже важливо сховатися за широкою спиною і відчути себе ніжною, маленькою, прекрасною дівчинкою, яку завжди буде захищати її чоловік", – поділився дизайнер.

Андре Тан / Фото з інстаграму модельєра

Зауважимо, після розлучення експодружжя зберегло теплі стосунки: