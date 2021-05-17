Алина Харечко публично обратилась к бывшему мужу, назвав его Андреем Николаевичем. Она поблагодарила Андре Тана не сколько за супружескую жизнь, как за опыт в сфере моды, который получила за годы партнерства.

Важно Андре Тан развелся с женой после 9 лет брака

Экс-жена модельера подчеркнула, что была рядом с любимым не только на пике карьеры, но и во времена банкротства. В компании Andre Tan она успела побывать в роли финансовой аудитора, кризис-менеджера и PR-директора.

"Мы построили классный бизнес и сеть с 3-х до 52 магазинов ATAn, родили очень красивую дочь, пережили с тобой два банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной", – высказалась Алина Харечко.

Она процитировала Андре Тана, который отметил: они начинали и закончили дружбой. Алина Харечко заверила, что их общая дочь, которой дизайнер платит алименты, может гордиться таким успешным отцом.

Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочери очень талантливый папа, которым точно можно гордиться,

– заявила экс-жена Андре Тана.

Добавим, с момента официального развода супругов прошло больше чем пол года, однако Алина Харечко пока одинока. Она заверила почти 6-тысячную аудиторию в инстаграме, что "верит в любовь, несмотря ни на что".

"А что я? Я выбираю верить в настоящую любовь. До дрожи в коленках. Верное, честное, светлое и искреннее. Где-то такая любовь точно есть", – написала экс-жена Андре Тана в инстаграм-сторис.