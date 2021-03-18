Словно песочные часы: Хлои Кардашян поражает соблазнительными формами тела – фото
Американская реалити-звезда Хлои Кардашян продолжает удивлять публику своими роскошными и сексуальными фото. Для очередной фотосессии она надела черный купальник собственного бренда GOOD AMERICAN, в то же время удачно его прорекламировав.
Источник:инстаграм Хлои Кардашян
Фотосессия звезды состоялась на территории роскошного поместья Хлои Кардашян. Женщина сидела в бассейне, удачно демонстрируя свои соблазнительные формы тела. Ее пышные ягодицы, тонкая талия и грудь создали вау-эффект "песочных часов". Хлои примеряла крошечные трусики и бюстгальтер, едва прикрывавший ее грудь. Звезда анонсировала, что приобрести такой купальник можно будет уже с 18 марта.
К слову Хлои Кардашян похвасталась большой обнаженной грудью: дерзкое фото топлес
Хлои Кардашян в бассейне / Фото из инстаграма Хлои Кардашян
Для завершения сексуального образа она надела длинную бежевую рубашку на пуговицах, на талию прикрепила тонкую золотистую подвеску, а на ее руке красовался крупный бриллиант с кольцом. Кардашян не только нежилась под солнцем в бассейне, но и смаковала прохладительный напиток с клубникой.
Невероятная Хлои Кардашян / Фото из инстаграма Хлои Кардашян
Реакция поклонников
Всего за сутки два снимка оценили по 2 миллиона лайков и засыпали тысячами комплиментов:
- "Вау! Королева!"
- "Давайте поговорим о ее невероятной фигуре."
- "Великолепная!"
- "Совершенно потрясающая."
- "Соблазнительное тело!"
Напомним, что недавно Хлои Кардашян заявила, что хотела бы еще детей от своего бойфренда Тристана Томпсона. Звезда уже имеет от него двухлетнюю дочь Тру, но была с ним в разрыве из-за постоянных измен. Она также призналась, что родители занимались ее воспитанием и запугивали болезнями, чтобы девушка не занималась сексом до свадьбы.
Поделиться новостью