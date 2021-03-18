Американская реалити-звезда Хлои Кардашян продолжает удивлять публику своими роскошными и сексуальными фото. Для очередной фотосессии она надела черный купальник собственного бренда GOOD AMERICAN, в то же время удачно его прорекламировав.

Фотосессия звезды состоялась на территории роскошного поместья Хлои Кардашян. Женщина сидела в бассейне, удачно демонстрируя свои соблазнительные формы тела. Ее пышные ягодицы, тонкая талия и грудь создали вау-эффект "песочных часов". Хлои примеряла крошечные трусики и бюстгальтер, едва прикрывавший ее грудь. Звезда анонсировала, что приобрести такой купальник можно будет уже с 18 марта.

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Хлои Кардашян в бассейне / Фото из инстаграма Хлои Кардашян

Для завершения сексуального образа она надела длинную бежевую рубашку на пуговицах, на талию прикрепила тонкую золотистую подвеску, а на ее руке красовался крупный бриллиант с кольцом. Кардашян не только нежилась под солнцем в бассейне, но и смаковала прохладительный напиток с клубникой.



Невероятная Хлои Кардашян / Фото из инстаграма Хлои Кардашян

Реакция поклонников

Всего за сутки два снимка оценили по 2 миллиона лайков и засыпали тысячами комплиментов:

"Вау! Королева!"

"Давайте поговорим о ее невероятной фигуре."

"Великолепная!"

"Совершенно потрясающая."

"Соблазнительное тело!"

Напомним, что недавно Хлои Кардашян заявила, что хотела бы еще детей от своего бойфренда Тристана Томпсона. Звезда уже имеет от него двухлетнюю дочь Тру, но была с ним в разрыве из-за постоянных измен. Она также призналась, что родители занимались ее воспитанием и запугивали болезнями, чтобы девушка не занималась сексом до свадьбы.