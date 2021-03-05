Представительница телесемейства Кардашян снялась в откровенной рекламной фотосессии для собственного бренда Good American. Перед камерой Хлои Кардашян появилась в стильных широких джинсах и с обнаженной грудью. Звезда позировала топлесс на фоне живописных пейзажей.

36-летняя Хлои Кардашян выпустила новую линейку широких светлых джинсов, которые были главным трендом 90-х. Прорекламировать одежду звезда решила на себе, восхитив публику крайне откровенной съемкой.

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Фото Хлои Кардашян с обнаженной грудью

Светская львица и бизнес-вумен позировала в джинсах из новой коллекции с разрезами на коленях и в нюдових туфлях-лодочках на высоких каблуках. Это вся одежда, которая была на ней во время фотосессии, ведь она снималась без бюстгальтера. Дерзкая Хлои Кардашян сверкнула большой обнаженной грудью перед более чем 130-миллионной аудиторией подписчиков. Пышный бюст она прикрыла рукой так, чтобы можно было разглядеть ее аппетитные формы.

Волосы блогерша, которая недавно перекрасилась в шоколадный оттенок, уложила в легкие локоны и сделала эффектный макияж с темными тенями и пудровый помадой, которой подвела пухлые губы. Образ Хлои Кардашян довершила многочисленными аксессуарами – браслетом, серьгами и кольцом.



Хлои Кардашян топлес / Фото Instagram / @khloekardashian

Знаменитость позировала не только топлесс в полный рост, но и похвасталась сексуальными формами вблизи. Для другого кадра она надела серый спортивный топ и расстегнула штаны, засветив трусики. На фото эффектно выглядел подтянутый живот модели, а особое внимание привлекло кольцо с бриллиантом, который Хлои Кардашян уже показывала раньше.



Хлои Кардашян топлесс​ / Фото Instagram / @khloekardashian