Представительница семейства Кардашян Хлои воспитывает 2-летнюю дочь Тру от баскетболиста Тристана Томпсона, однако мечтает о большой семье. Звезда заявила, что готова к пополнению и рассчитывает, что детей им родит суррогатная мать.

Через год после рождения первенца Хлои Кардашян разошлась с на семь лет младшим бойфрендом Тристаном Томпсоном, ведь он изменял беременной возлюбленной. Однако знаменитости дали своим отношениям второй шанс. Несмотря на то, что пара официально не объявляет о воссоединении, светская львица не скрывает, что хочет второго ребенка от баскетболиста. Однако рожать самостоятельно она не планирует.

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Хлои Кардашян хочет детей от Тристана Томпсона

В новом интервью Хлои Кардашян объявила, что мечтала родить дочке Тру братика или сестренку. Она всегда хотела иметь детей с незначительной разницей в возрасте, ведь сама росла в большой семье. Однако планам звезды помешала пандемия коронавируса, а на карантине она в очередной раз убедилась, что девочка не может идти по жизни без родных.

Находясь на карантине с Тру, мне было плохо. У нее не было друзей, у нее не было никого, потому что они были изолированы друг от друга. Тру становится старше. Я просто чувствую, что пришло время завести еще одного ребенка,

– подчеркнула светская львица.

Хлои Кардашян отметила, что имеет низкий уровень фертильности, поэтому не сможет родить самостоятельно и планирует воспользоваться услугами суррогатной матери. Она сохранила эмбрионы для процедуры.

Стоит добавить, что о суррогатном материнстве пара обмолвилась и в новом тизере финального сезона реалити-шоу "Семейство Кардашян", который появился на ютубе. "Вы доверяете суррогатной матери своего будущего ребенка, и это довольно страшно", – высказалась в ролике Хлои Кардашян.

Стоит добавить, что в финальном эпизоде шоу "Семейство Кардашян" зрители узнают множество резонансных подробностей о жизни звезд. Недавно Хлои Кардашян устроила горячую съемку, засветив кольцо с бриллиантом. В сети уже успели предположить, что бизнес-леди обручилась с любимым Тристаном Томпсоном, о чем расскажет в новом сезоне семейного проекта.