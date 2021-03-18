Наче пісочний годинник: Хлої Кардашян вражає спокусливими формами тіла – фото
Американська реаліті-зірка Хлої Кардашян продовжує дивувати публіку своїми розкішними та сексуальними фото. Для чергової фотосесії вона одягнула сріблястий купальник власного бренду GOOD AMERICAN, водночас вдало його прорекламувавши.
Джерело:інстаграм Хлої Кардашян
Фотосесія зірки відбулась на території розкішного маєтку Хлої Кардашян. Жінка силіла у басейні, вдало демонструючи свої спокусливі форми тіла. Її пишні сідниці, тонка талія і груди створили вау-ефект "пісочного годинника". Хлої приміряла крихітні трусики та бюстгальтер, що ледь прикривав її груди. Зірка анонсувала, що придбати такий купальник можна буде вже з 18 березня.
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Хлої Кардашян у басейні / Фото з інстаграму Хлої Кардашян
Для завершення сексуального образу вона одягнула довгу бежеву сорочку на ґудзиках, на талію прикріпила тонку золотисту підвіску, а на її руці красувався великий діамант з каблучкою. Кардашян не лише ніжилась під сонцем у басейні, а й смакувала прохолодний напій з полуницею.
Неймовірна Хлої Кардашян / Фото з інстаграму Хлої Кардашян
Реакція шанувальників
Всього за добу два знімки оцінили по 2 мільйони вподобань та засипали тисячами компліментів:
- "Вау! Королева!"
- "Давайте поговоримо про її неймовірну фігуру."
- "Чудова!"
- "Абсолютно приголомшлива."
- "Спокусливе тіло!"
Нагадаємо, що нещодавно Хлої Кардашян заявила, що хотіла би ще дітей від свого бойфренда Трістана Томпсона. Зірка вже має від нього дворічну донечку Тру, але була з ним у розриві через постійні зради. Вона також зізналась, що батьки займались її вихованням та залякували хворобами, щоб дівчина не займалась сексом до весілля.
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