Американська реаліті-зірка Хлої Кардашян продовжує дивувати публіку своїми розкішними та сексуальними фото. Для чергової фотосесії вона одягнула сріблястий купальник власного бренду GOOD AMERICAN, водночас вдало його прорекламувавши.

Фотосесія зірки відбулась на території розкішного маєтку Хлої Кардашян. Жінка силіла у басейні, вдало демонструючи свої спокусливі форми тіла. Її пишні сідниці, тонка талія і груди створили вау-ефект "пісочного годинника". Хлої приміряла крихітні трусики та бюстгальтер, що ледь прикривав її груди. Зірка анонсувала, що придбати такий купальник можна буде вже з 18 березня.

До слова Хлої Кардашян похизувалась великими оголеними грудьми: зухвале фото топлес



Хлої Кардашян у басейні / Фото з інстаграму Хлої Кардашян

Для завершення сексуального образу вона одягнула довгу бежеву сорочку на ґудзиках, на талію прикріпила тонку золотисту підвіску, а на її руці красувався великий діамант з каблучкою. Кардашян не лише ніжилась під сонцем у басейні, а й смакувала прохолодний напій з полуницею.



Неймовірна Хлої Кардашян / Фото з інстаграму Хлої Кардашян

Реакція шанувальників

Всього за добу два знімки оцінили по 2 мільйони вподобань та засипали тисячами компліментів:

"Вау! Королева!"

"Давайте поговоримо про її неймовірну фігуру."

"Чудова!"

"Абсолютно приголомшлива."

"Спокусливе тіло!"

Нагадаємо, що нещодавно Хлої Кардашян заявила, що хотіла би ще дітей від свого бойфренда Трістана Томпсона. Зірка вже має від нього дворічну донечку Тру, але була з ним у розриві через постійні зради. Вона також зізналась, що батьки займались її вихованням та залякували хворобами, щоб дівчина не займалась сексом до весілля.