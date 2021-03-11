Звезда американского реалити-шоу Хлои Кардашян поделилась интимными подробностями жизни. Она рассказала, как родители занимались ее воспитанием и запугивали болезнями, чтобы девушка не занималась сексом до свадьбы.

Американская знаменитость Хлои Кардашян приняла участие в одном из выпусков мини-сериала о сексе Сары Хайленд, который выходит в рамках шоу Эллен Дедженерес.

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Хлои Кардашян о половом воспитании

В выпуске снялась и сестра Хлои – Кортни Кардашян. Она рассказала, что их родители пытались воспитывать дочерей в правиле "никакого секса до свадьбы". Сестры Кардашян были подростками. Мать дочерей Крис Дженнер использовала тактику запугивания относительно Хлои.

Я так боялась забеременеть. Я имею в виду, что мои родители пугали меня до смерти и показывали мне: "это герпес", демонстрируя мне фотографии. Я должна была посмотреть на все эти визуальные эффекты, и я думала, что если бы у меня был секс, это должно было произойти со мной,

– призналась Кардашян.

Хлои добавила, что это вселяло в девушку тревогу и страх. Поэтому она начала принимать противозачаточные средства с 14 лет, чтобы не забеременеть. Однако Кортни призналась, что с ней занимались половым воспитанием по-другому и не пугали.

Также Хлои рассказала, что она имела значительное преимущество из-за старших сестер, поскольку родители вынуждены были смириться с половой жизнью дочерей. "Думаю, мне стало легче из-за Кортни и Ким. Когда ты третий ребенок, они уже все это слышали. Я думаю, что шок родителей от того, что их дочери занимались сексом до замужества, уже развеялся", – поделилась Хлои.

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