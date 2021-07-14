Хотелось лезть на стену, – Хиллари Дафф растрогала сеть снимками домашних родов

Американская актриса и певица Хиллари Дафф в конце марта этого года в третий раз стала мамой. Она рожала дома, с поддержкой близких. На днях Хиллари показала фото родов и рассказала о сокровенных моментах.

Известная американская актриса и певица Хиллари Дафф родила дочь несколько месяцев назад. Звезда рожала дома, в надувном бассейне с водой. На личной странице в инстаграме она опубликовала фото родов, которые не показывала раньше.

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Во время схваток Хиллари поддерживал ее муж Мэттью Кома, доула (помощница во время родов и беременности, которая не является медицинской работницей) и мама. Они ставили компрессы и делали массаж.

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Хилари Дафф о родах

В подписи к фото знаменитость подробно рассказала о процессе рождения ее дочери Мэй. Она поделилась, что должна была ощущать себя в безопасности.

Идеальный объем пространства, юмор, спокойствие и люди, которые поддерживали мою силу. Мой муж был самым спокойным человеком в комнате, когда мне хотелось лезть на стену, а моя маленькая Молли – просто чрезвычайная доула, которая сидела со мной, когда мне нужно было быть спокойной,

– призналась Хилари.

Актриса добавила, что ее мама тоже присутствовала на родах и готовила всем закуски. Сейчас Дафф благодарна близким за помощь в воспитании детей.

"Это тяжелая работа, беременность, роды (неважно, каким способом женщина рождает ребенка: будь то кесарево сечение, домашние роды или роды в больнице), грудное вскармливание, воспитание этих маленьких созданий, чтобы они росли добрыми и честными гражданами мира. Это утомительное, волшебное и чудесное приключение", – подытожила Хилари Дафф.

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