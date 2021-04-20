9-летний сын Лука американской знаменитости Хилари Дафф, рожденный в первых отношениях с хоккеистом Майком Комри, присутствовал на родах мамы. В откровенном интервью звезда объяснила, почему приняла такое решение, ведь немногие женщины могли бы решиться на это.

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Хилари Дафф о присутствии сына на родах

Актриса призналась, что Лука зашел в комнату в тот момент, когда рождался ребенок. Он должен был присутствовать во время всего процесса, однако роды происходили так быстро, по словам Хилари, что мальчик почти все пропустил.

Хилари Дафф подчеркнула, что хотела, чтобы сын увидел, насколько сильными могут быть женщины.

Для меня было очень важно, чтобы Лука был рядом во время родов. Я хотела быть открытой и честной с ним насчет того, какие женщины сильные и как выглядят роды. Правда, в итоге все произошло так быстро, что Лука вошел в комнату, когда Мэй уже появилась на свет,

– рассказала певица.

Также знаменитость отметила, что ее решение было принято для того, чтобы в будущем Лука уважал выбор своей избранницы.

Я хочу, чтобы тогда, когда Лука захочет стать отцом, он уважал выбор своей партнерши рожать дома или в больнице,

– добавила Хилари.

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