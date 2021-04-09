Известная американская певица и актриса Хилари Дафф 2 недели назад в третий раз стала мамой. Звезда родила дочь. Теперь делится фотографиями своей крохи на личной странице в инстаграме.

Звездный бэйби-бум на карантине продолжается. Хилари Дафф присоединилась к тем знаменитостям, которые стали родителями во время пандемии коронавируса.

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Известная мамочка решилась рожать дома. Хотя врачи призывают женщин рожать в медицинских учреждениях, тем не менее все больше звезд склоняются к тому, чтобы познакомиться с потомками дома.

Новое фото дочери Хиллари Дафф

Актриса опубликовала на личной странице в инстаграме, за которой следят более 16,6 миллионов пользователей сети, миловидный кадр. Хилари сфотографировала маленькую Мэй, когда та лежала на пледе молочного цвета, накрытая коричневой кофточкой.

Девочке исполнилось 2 недели, и ее новая фотография очаровала подписчиков знаменитой мамы: "Этой малышке сегодня 2 недели!".



Маленькая дочь Хиллари Дафф / Фото из инстаграма Хиллари Дафф

Новорожденные звездные отпрыски: