Не видела с Нового года, – Светлана Тарабарова показала трогательное видео родителей из Херсона

Родители певицы Светланы Тарабаровой почти 9 месяцев были в оккупации в Херсоне. Без связи, возможности общаться с дочерью. Теперь они смогли записать для артистки видео.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, превратив этот день в исторический. Люди с цветами и флагами встречали освободителей, выходили на улицы города и праздновали освобождение.

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Родители Тарабаровой остались в Херсоне

Артистка не виделась с родителями от Нового года. После полномасштабного вторжения они не уезжали из Херсона, оставались дома. Около 9 месяцев пробыли в оккупации и теперь невероятно счастливы, что город снова под контролем Украины. Светлана дружит с Наталкой Карпой, муж которой сейчас в ВСУ. Именно Евгений Терехов посетил родителей Тарабаровой и снял видео.

Родители. Херсон. Наш герой Женя все это время со своими собратьями освобождал Херсонщину и до слез порадовал меня видео с родителями. Не видела их с Нового года. Все это время они были там. Связи нет и сейчас, но с ними все хорошо. Женя, спасибо тебе за твое доброе сердце!

– написала Тарабарова на видео.

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