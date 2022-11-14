Украинская телеведущая Катя Осадчая отреагировала на похищение енота из херсонского зоопарка. Мародерство россиян достигло такого уровня, что они непонятно для чего воруют животных.

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Катя Осадчая о похищении енота

Ведущая предположила, что русские солдаты, не понимающие, зачем пришли на украинскую землю, оккупировали Херсон только для того, чтобы украсть енота. Но добавила, что даже своих животных мы вернем.

Так они в Херсон за енотом приходили? Позорники мира. Продолжение следует. А енота своего мы также вернем,

– заметила звезда.

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