Если Светлана Тарабарова плачет от счастья и благодарит ВСУ, то Остапчук и Клопотенко сыпят шутками. 24 канал собрал самые яркие реакции селебрити на возвращение Херсона домой.

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Как звездный бомонд реагирует на освобождение Херсона

Светлана Тарабарова

Беременная певица призналась, что новость об освобождении родного Херсона довела ее до слез. Все восемь месяцев войны под оккупацией жила ее семья – мать, отец и сестра Галина.

Так выглядит счастье. Плачу. Мой Херсон. Я люблю тебя, Украина. Спасибо, спасибо всем нашим воинам. Боже, не могу остановиться, разрывает,

– щемяще написала Светлана Тарабарова.

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Тина Кароль

Певица опубликовала фото Херсонской ОГА с украинским флагом и написала: "11.11.22. Херсон – это Украина. Слава воинам ВСУ".

Тина Кароль об освобождении Херсона / Фото из инстаграм-сторис певицы

Григорий Решетник

"Херсон! Поздравляем дома! Мы очень тебя любим и соскучились по тебе! Херсон – это Украина. Слава нашим героям", – написал ведущий "Холостяка", запостив то же фото, что и Тина Кароль.

Евгений Клопотенко

"Скажи, что ты скучал по Херсону, не говоря, что ты скучал по Херсону: все лето не ел арбузы", – пошутил шеф-повар в своем твиттере. В инстаграме он тоже сверкнул юмором и предположил, что следующим летом херсонские арбузы будут на вес золота.

"Где можно забронировать себе херсонских арбузов? Потому что чувствую, что следующим летом их придется добывать через блат из-за сверхспроса", – написал Клопотенко.

Владимир Остапчук

Шоумен не удержался и остро пошутил, как в популярном меме об отводе русских войск: "Хер ваш. Херсон наш. 11.11.22". Остапчук написал это с сияющей улыбкой на лице. Он также опубликовал видео, где по улицам пустого города курсирует авто с сине-желтым флагом и сигналит от радости.

Владимир Остапчук об освобождении Херсона / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Маричка Падалко

"Херсон сейчас. ВСУ подходят к городу, но люди уже вышли и сами подняли флаги", – прокомментировала ведущая видео, где херсонцы подносят сине-желтый флаг у здания Херсонской облгосадминистрации.

Андрей Бедняков

"Правильное знамя на крыше здания Херсонской ОГА", – обрадовался шоумен.

Андрей Бедняков об освобождении Херсона / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Юрий Горбунов

"Херсон избавляется от дерьма на бордах! Здесь Украина! Всегда была и будет! Слава вам, героические воины ВСУ! Херсон – это Украина", – прокомментировал Горбунов видео, где местные сдирают остатки "русского мира" – плакат со лживой надписью "Россия здесь навсегда".

Ольга Сумская

"8 страшных месяцев оккупации. Херсон – это Украина! Боже, родные наши, несокрушимые", – радуется сквозь слезы народная артистка.