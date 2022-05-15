Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины на Евровидении-2022
Украина победила на Евровидении-2022 После финала Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины. Они отдали нашей стране по 12 баллов, а в эфире указали от этих стран по 6 баллов.
Члены жюри Грузии и Азербайджана удивлены результатами, показанными на таблице во время их объявления. Также вызывало сомнения, что, когда Азербайджан и еще несколько стран должны включаться в прямой эфир, в Италии заявили о технических неполадках, которых не было.
Важно "Извините, братия": украинцы возмущены оценками для Польши от жюри – все о скандале
Согласно результатам голосования профессиональных жюри Украина получила от всех стран 192 балла и занимала 4 место. После объявления зрительских голосований наша страна поднялась на первую строчку в рейтинговой таблице – 631 балл.
Азербайджан и Грузия отдали 12 баллов Украине
Как выяснилось, баллы от жюри Грузии и Азербайджана для Украины не соответствовали действительности. Когда дошел черед до объявления баллов от Азербайджана, то заявили, что из-за технических трудностей результаты будет оглашать представитель Европейского союза вещания, а не телеведущая Нармин Салманова. Такая же ситуация была с несколькими странами, среди которых и Грузия.
Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании, как сказали в эфире Евровидения. Также она добавила, что никаких технических проблем не было.
Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании. Никаких технических неполадок с нашей стороны не было. По этому вопросу ведется рассмотрение, результаты которого будут представлены во внимание широких масс,
– заявила и руководитель программы Sabaha saxlamayaq Фарида Расулова.
Азербайджан отдал Украине не 6, а 12 баллов / Скриншот с видео
Общественный вещатель Грузии тоже выступил с заявлением об ошибке в объявлении баллов Украине: "На Евровидении национальное жюри Грузии поставило самую высокую оценку – первое место Украине, что означает 12 баллов. Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, направленный организаторам Евровидения. Общественный вещатель Евровидение. Общественный вещатель еще раз поздравляет Украину с заслуженной победой".
Грузия отдала Украине не 6, а 12 баллов / Скриншот с видео
Пока организаторы Евровидения не отреагировали на заявления Азербайджана и Грузии.
Важно Евровидение-2022: результаты голосования в финале конкурса
Как мир голосовал за Kalush Orchestra
- Группа Kalush Orchestra получила 631 балл – это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов.
- В 2017 году больше их смог собрать Сальвадор Собрал – 758 баллов.
- Группа из Калуша получила рекордное количество баллов от зрителей за все годы проведения песенного конкурса – 439 из 480 возможных.
- 28 из 39 стран отдали Украине самый высокий балл: Италия, Франция, Ирландия, Испания, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Азербайджан, Болгария, Молдова, Чехия, Грузия, Сан-Марино, Австралия, Бельгия, Кипр, Нидерланды, Швеция, Израиль, Португалия, Норвегия, Финляндия.
- От жюри Украина получила суммарно 192 балла и заняла четвертое место.