Победители национального отбора на Евровидение, группа Go_A, презентовала новую композицию "Шум" и клип на нее. Новым треком они призывали весну на киевской горе Щекавица.

Группа Go_A презентовала новую песню и клип

Группа Go_A, которая представит Украину на международном конкурсе "Евровидение", на днях порадовала аудиторию новым материалом. Группа представила композицию "Шум" и клип на нее, который опубликовали на ютуб-странице.

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Победители национального отбора на Евровидение для нового взрывного хита вдохновились фольклором Политья. Группа Go_A сняла видео на киевской горе Щекавица. Там они "водили Шум", то есть проводили магический обряд призвания весны, пробуждения всего живого.



Обложка трека / Фото с инстаграма группы

В песне музыканты использовали свирель, которую объединили с динамической электроникой, дарк-техно. Именно из-за такого сочетания музыкальных инструментов жанр, в котором исполняет группа, называют фолктроникой.

В видеоработе члены группы символически появились в костюмах противовирусной защиты. Они танцевали и водили хороводы в снаряжении на горе. Поэтому ролик выглядел необычно, но и вдохновенно.

В 2021 году древняя традиция приобретает другой смысл. В период локдауна и в полном снаряженнии – напоминаем всем и себе о необходимости человека быть в социуме, чувствовать себя частью чего-то большего и не забывать радоваться,

– написали Go_A в инстаграме.

Смотреть видео Go_A – "Шум" онлайн: