Группа "Друга Ріка" выступила в метро в Днепре: сколько тысяч гривен собрали за один вечер

В субботу, 21 мая, украинская рок-группа "Друга Ріка" дала концерт в Днепре. По правилам военного времени он состоялся в метро, на станции Вокзальная. Своей музыкой артисты собирали деньги на две "скорые" для терробороны города.

В Днепре группа "Друга Ріка" выступила по инициативе местного музыкального фестиваля "БезВіз". Вместе с Фондом "Культурная Столица" он запустил серию благотворительных концертов "БезВіз БезВійни". Рок-коллектив был первым, кто согласился приобщиться.

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"Друга Ріка" выступила в метро в Днепре

В метро "Друга Ріка" играла впервые, но концерты во время войны уже давала. "Честно говоря, петь и играть очень долго не хотелось. Но мы поняли, что можем собирать средства, потому что воины мы такие себе", – признался фронтмен Валерий Харчишин в комментарии Суспільному.

Так, на этот раз рокеры собирали деньги не на амуницию, а на две кареты скорой помощи для отдельной бригады терробороны Днепра. Их цель – 36 тысяч евро (более миллиона гривен). Хотя концерт был бесплатным, по состоянию на вечер 21 мая "Друга Ріка" собрала 780 тысяч гривен.

что выступление группы состоялось в День Европы, поэтому со сцены Харчишин сказал: "Сегодня Украина празднует День Европы. Были такие времена, когда мы мечтали быть Европой. Теперь Европа мечтает быть Украиной". После этих слов зрители взорвались аплодисментами.

Одну из песен лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин посвятил Мариуполю, а об мариупольцев сказал так: "О тех светлых людях, которые смотрят, видят, которые слушают и слышат, живут сердцем, а не желудком. Которые любят и знают, что это такое, какие чувствуют. У которых есть страна, которые свободны, не рабы".

Не последний момент, когда мы в Днепре. Спасибо за безумную энергетику,

– поблагодарили музыканты в инстаграме.

Концерт "Другої Ріки" в метро в Днепре: смотрите видео онлайн

Кто из украинских артистов уже давал концерт в метро: