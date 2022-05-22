У Дніпрі гурт "Друга Ріка" виступив за ініціативи місцевого музичного фестивалю "БезВіз". Разом з Фондом "Культурна Столиця" він запустив серію благодійних концертів "БезВіз БезВійни". Рок-колектив був першим, хто погодився долучитися.

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"Друга Ріка" виступив у метро в Дніпрі

У метро "Друга Ріка" грала вперше, але концерти під час війни вже давала. "Чесно кажучи, співати та грати дуже довго не хотілося. Але ми зрозуміли, що можемо збирати кошти, бо вояки ми такі собі", – зізнався фронтмен Валерій Харчишин у коментарі Суспільному.

Так, цього разу рокери збирали гроші не на амуніцію, а на дві карети швидкої допомоги для окремої бригади тероборони Дніпра. Їхня мета – 36 тисяч євро (понад мільйон гривень). Хоч концерт був безкоштовним, станом на вечір 21 травня "Друга Ріка" зібрала 780 тисяч гривень.

Цікаво, що виступ гурту відбувся в День Європи, тож зі сцени Харчишин виголосив: "Сьогодні Україна святкує День Європи. Були такі часи, коли ми мріяли бути Європою. Тепер Європа мріє бути Україною". Після цих слів глядачі вибухнули оплесками.

Одну з пісень лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин присвятив Маріуполю, а про маріупольців сказав так: "Про тих світлих людей, які дивляться, бачуть, які слухають і чують, які живуть серцем, а не шлунком. Які люблять і знають, що це таке, які відчувають. У яких є країна, які вільні, які не раби".

Не остання мить, коли ми у Дніпрі. Дякуємо за шалену енергетику,

– подякували музиканти в інстаграмі.

Концерт "Другої Ріки" в метро у Дніпрі: дивіться відео онлайн

Хто з українських артистів уже давав концерт у метро: