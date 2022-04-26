Об этом группа сообщила на официальной странице в инстаграмме. Трансляцию концерта показали в Пасху. Выступление было показано не только на украинских, но и на международных каналах.

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Сколько средств "Океан Эльзы" собрал для детей

По состоянию на утро 26 апреля удалось собрать 8 257 620 гривен . Из них 500 тысяч гривен перечислила компания Киевстар, которая является соорганизатором мероприятия. Коллектив сообщил, что сбор средств для детей, пострадавших от жестокой войны, которую начала Россия, продолжается. К нему может приобщиться каждый желающий. Все детали можно найти на странице коллектива в инстаграмме.

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Что известно о концерте "І все буде добре"

Съемки концерта проходили на станции метро "Золотые ворота". На них присутствовали волонтеры, медики, военные, сотрудники ГСЧС, Укрзализныци, Национальной полиции.

Группа приготовила несколько сюрпризов. Святослав Вакарчук спел с 3-летним Лео – мальчиком, ставшим звездой интернета, исполнив знаменитую стрелковую песню "Ой у лузі червона калина".

Также на сцену вышел военный Александр Свириденко, вместе с лидером коллектива спел "Еверест". Отметим, что Александр был участником "Голоса страны-12".

"Океан Эльзы" представили песню "Місто Марії", которую посвятили защитникам Мариуполя.

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