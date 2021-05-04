Семья Решетников активно делится фотографиями из долгожданного отпуска. Они наслаждаются отдыхом на побережье океана, нежатся на солнышке и купаются в бирюзовой водичке. Оказывается, у Григория и Кристины на Мальдивах есть особая традиция.

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Кристина и Григорий Решетники станцевали на Мальдивах

Влюбленные исполнили зажигательный танец возле бассейна виллы, в которой они проживают, на фоне океана. Пара вполне насладилась этим отдыхом и продемонстрировала все эмоции на видео.

Для съемки ролика Кристина выбрала легкий синий комбинезон на тонких бретелях. Волосы распустила, а на лицо не наносила косметику. Особого шарма придавало то, что девушка танцевала босиком.

Впоследствии к ней присоединился любимый Григорий, который предстал перед камерой также босиком, в красно-синих шортах и ​​белой рубашке. В конце танца ведущий прыгнул в бассейн.

Мы не могли отказаться от этой традиции. Наш четвертый танец на Мальдивах! Надеюсь, вы ждали его,

– написал Решетник в публикации.

Ролик изрядно понравился поклонникам знаменитой пары, которые оставляют под постом много комментариев с приятными словами.

"Вы такие классные!"

"Решетники, вы крутые!"

"Непревзойденные!"

"Так приятно смотреть!"

"Обожаю вашу пару!"

Журналисты Showbiz 24 предлагают посмотреть предыдущие танцы Решетников с Мальдив, которыми они покоряли сердца поклонников.

Танцы Решетников на Мальдивах