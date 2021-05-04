Семья Решетников активно делится фотографиями из долгожданного отпуска. Они наслаждаются отдыхом на побережье океана, нежатся на солнышке и купаются в бирюзовой водичке. Оказывается, у Григория и Кристины на Мальдивах есть особая традиция.
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Кристина и Григорий Решетники станцевали на Мальдивах
Влюбленные исполнили зажигательный танец возле бассейна виллы, в которой они проживают, на фоне океана. Пара вполне насладилась этим отдыхом и продемонстрировала все эмоции на видео.
Для съемки ролика Кристина выбрала легкий синий комбинезон на тонких бретелях. Волосы распустила, а на лицо не наносила косметику. Особого шарма придавало то, что девушка танцевала босиком.
Впоследствии к ней присоединился любимый Григорий, который предстал перед камерой также босиком, в красно-синих шортах и белой рубашке. В конце танца ведущий прыгнул в бассейн.
Мы не могли отказаться от этой традиции. Наш четвертый танец на Мальдивах! Надеюсь, вы ждали его,
– написал Решетник в публикации.
Ролик изрядно понравился поклонникам знаменитой пары, которые оставляют под постом много комментариев с приятными словами.
- "Вы такие классные!"
- "Решетники, вы крутые!"
- "Непревзойденные!"
- "Так приятно смотреть!"
- "Обожаю вашу пару!"
Журналисты Showbiz 24 предлагают посмотреть предыдущие танцы Решетников с Мальдив, которыми они покоряли сердца поклонников.
Танцы Решетников на Мальдивах