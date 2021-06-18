Григорий Решетник часто показывает поклонникам яркие моменты из жизни. Особое внимание уделяет семье. В ленте инстаграм-страницы ведущего есть много фотографий с любимой и детьми.

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Новое семейное фото Решетников

Григорий Решетник после насыщенного рабочего дня отправился на прогулку с родными. Звездная семья побывала в одном из киевских парков и очаровала невероятно красивым фото.

Ведущий вместе с тремя сыновьями – Александром, Иваном и Дмитрием, женой Кристиной позировали, сидя на лавочке. На лицах всех сияли улыбки. Они обожают вот такие теплые летние вечера, которыми могут насладиться, никуда не торопясь.

"На прогулке со своими любимыми!", – написал Решетник под фото.



Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото из инстаграма Григория Решетника

В комментариях подписчики Решетника оставляют много приятных слов в адрес знаменитой семьи.