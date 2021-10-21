Знаменитая Оля Цибульская призналась, что единственный, за кого ей стыдно в украинском шоу-бизе – автор хита "Ракета, бомба, петарда" Олег Кензов. Она вспомнила его дерзкое выступление в Дворце культуры в Бердянске.

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Певица видела скандальные видео, которые разлетелись сетью. Она подчеркнула, что если бы была в зрительном зале вместе с 6-летним Нестором, требовала бы вернуть деньги за билеты.

"Когда он матом говорил с детьми, мне хотелось провалиться сквозь землю. Он очень жестко тогда матерился. Ну я тоже так матерюсь, но надо знать место, где это можно делать. И у меня был вопрос, почему люди не вернули деньги за билеты обратно, я бы вышла и сказала: "Бабки назад", – резко заявила Оля Цибульская.

Она отметила, что так нагло Олег Кензов себя вел только перед своей публикой. Вместо этого он никогда не матерится на радио, телевидении или музыкальных премиях.

Почему он позволяет себе так нагло вести себя с людьми. Тогда у меня горели брюки, и уши, и щеки. Надеюсь, и у него тоже,

– призналась Оля Цибульская.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика рассказывала, что он тоже давал концерты пьяным и выходил на сцену с расстегнутой ширинкой. Тогда она лично возвращала людям билеты, а те "плевали в лицо".

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