Сольный концерт Олега Кензова не обошелся без приключений. Фанаты сняли на видео, как участник второго сезона шоу "X-фактор" танцевал якобы в нетрезвом состоянии, шутил с подростками про "е-баллы", жонглировал микрофоном, который часто падал на пол, и просто валялся на сцене.

Читайте также Дно пробито, – "Дизель шоу" попали в скандал из-за расистской шутки

Возмущенным после концерта остался суперфиналист 9 сезона "Х-фактор" Дмитрий Волканов, который отметил, что билеты на концерт стоили недешово, а в итоге все увидели только "позор".

В итоге – вместо качественной концертной программы, соответствующей статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор. Хочется, чтобы как можно меньше таких людей занимали чье-то действительно заслуженное место на нашей эстраде,

– написал исполнитель Дмитрий.



Олег Кензов вероятно выступал пьяным на концерте в Бердянске / Скриншот из фейсбука

Представительница Олега Кензова отказалась комментировать для 24 канала инцидент, назвав слухи "ерундой".

Следующий концерт исполнителя запланирован в Кирилловке Запорожской области. Всего его гастрольный тур продлится до 15 октября и охватит еще 14 городов. Цены на билеты варьируются в пределах 250 гривен – 4400 гривен.

Скандалы, связанные с Олегом Кензовым