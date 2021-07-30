Сольный концерт Олега Кензова не обошелся без приключений. Фанаты сняли на видео, как участник второго сезона шоу "X-фактор" танцевал якобы в нетрезвом состоянии, шутил с подростками про "е-баллы", жонглировал микрофоном, который часто падал на пол, и просто валялся на сцене.
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Возмущенным после концерта остался суперфиналист 9 сезона "Х-фактор" Дмитрий Волканов, который отметил, что билеты на концерт стоили недешово, а в итоге все увидели только "позор".
В итоге – вместо качественной концертной программы, соответствующей статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор. Хочется, чтобы как можно меньше таких людей занимали чье-то действительно заслуженное место на нашей эстраде,
– написал исполнитель Дмитрий.
Олег Кензов вероятно выступал пьяным на концерте в Бердянске / Скриншот из фейсбука
Представительница Олега Кензова отказалась комментировать для 24 канала инцидент, назвав слухи "ерундой".
Следующий концерт исполнителя запланирован в Кирилловке Запорожской области. Всего его гастрольный тур продлится до 15 октября и охватит еще 14 городов. Цены на билеты варьируются в пределах 250 гривен – 4400 гривен.
Скандалы, связанные с Олегом Кензовым
- В начале ноября 2020 года бывшая жена артиста DJ Madonna (настоящее имя – Наталья Ярмоленко) призналась, что муж ее жестоко бил несколько раз, делал это даже на глазах у детей. Часто причиной жестокости становилась необоснованная ревность, по словам женщины. Наталья уверена, что Кензов – психопат.
- Тогда Олег отреагировал на заявления бывшей жены. Он заверил, что все это ложь. А женщина просто держит злость на бывшего из-за того, что он "ушел и не умер".
- Также бывшая жена рассказывала, что муж бил ее, потому что она была "спасительницей в их браке".
- С 2012-го по 2014 год Олег еще состоял в браке с Анастасией Полубесовой, в 2013-м у них родилась дочь Эвелина.
- В апреле 2021 года стало известно, что у Олега новая невеста.