Знаменита Оля Цибульська зізналась, що єдиний, за кого їй соромно в українському шоу-бізі – автор хіта "Ракета, бомба, петарда" Олег Кензов. Вона пригадала його зухвалий виступ у Палаці культури в Бердянську.

До теми Оля Цибульська з сином відпочиває на морі: фото з відпустки

Співачка бачила скандальні відео, які розлетілися мережею. Вона наголосила, що якби була в глядацькому залі разом з 6-річним Нестором, вимагала б повернути гроші за квитки.

"Коли він матюками говорив з дітьми, мені хотілося провалитися крізь землю. Він дуже жорстко тоді матюкався. Ну я теж так матюкаюся, але треба знати місце, де це можна робити. І в мене було питання, чому люди не повернули гроші за квитки назад, бо я б вийшла і сказала: "Бабки назад", – різко заявила Оля Цибульська.

Вона зауважила, що так нахабно Олег Кензов поводиться лише перед своєю публікою. Натомість він ніколи не матюкається на радіо, телебаченні чи музичних преміях.

Чомусь він дозволяє собі так нахабно поводитися з людьми. Тоді в мене горіли штани, і вуха, і щоки. Сподіваюся, і в нього теж,

– зізналась Оля Цибульська.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павліка розповідала, що він теж давав концерти п'яним і виходив на сцену з розстібнутою ширінкою. Тоді вона особисто повертала людям квитки, а ті "плювали в обличчя".

Що відомо про скандальний концерт Олега Кензова