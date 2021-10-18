Задолго до бракосочетания Екатерина Репьяхова работала концертным директором Виктора Павлика. Экс-жена артиста Лариса Созаева до сих пор обвиняет девушку в том, что именно она разрушила семью. Однако, по словам блогера, их брак был только на бумагах. В то время певец имел алкогольную зависимость, вытаскивать из которой его никто не спешил.

Горячая тема Экс-жена Виктора Павлика заявила, что он выселяет ее из квартиры

"Когда я встретила Виктора Франковича, у него были большие проблемы с алкоголем. Насколько велики, что была реанимация, были очень длинные запои. Каждый раз, когда я приезжала в реанимацию, никакой жены там не было. Был водитель Вася, который всю жизнь рядом с Виктором Франковичем", – призналась Екатерина Репьяхова.

Девушка едва ли не больше всего страдала от запоев Виктора Павлика. Он позволял себе давать концерты навеселе, поэтому Екатерине часто перепадало от возмущенной публики.

Были случаи, когда срывались концерты, когда я лично раздавала людям билеты и мне плевали в лицо. Он выходил на сцену пьяный, его выносили. Были случаи, когда он выходил на сцену с расстегнутой ширинкой,

– вспомнила жена Павлика.

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Отметим, 55-летний Виктор Павлик и сам рассказал о проблемах с алкоголем. Он признался, что его организм стал отказываться от выпивки. Врачи предупреждали, если звезда не бросит пить, то умрет.

Блогер заявила, что помогла Виктору Павлику вылечиться и сейчас он совсем не пьет. У них "здоровая дружная семья без алкоголя".

"Я не считаю, что этого надо стыдиться только потому, что он это все преодолел. Возможно, если бы судьба не подарила ему встречу со мной, не было бы кому лечить Пашу, не было бы за что лечить Пашу (сын Виктора Павлика и Ларисы Созаевой умер от рака костей – ред. Showbiz 24), не было бы кому выплачивать квартиру", – завершила Екатерина Репьяхова.