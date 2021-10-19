Поскольку в Украине ужесточили карантинные ограничения, то ситуация с концертами ухудшилась. Многие звезды готовились к этому, поэтому не планировали много выступлений. Оля Цибульская вместо этого запланировала отпуск в теплой стране.

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Новые фото Оли Цибульской с сыном

Артистка сфотографировалась с Нестором на набережной. Мальчик кушал кукурузу, был мокрым после купания. Звездная мамочка предстала перед камерой в черном купальнике. Ее волосы также были мокрыми после купания и развевались на ветру. Прическу дополнил розовый цветок. А на лицо Цибульская надела солнцезащитные очки.



Оля Цибульская с сыном на море / Фото из инстаграма певицы



Оля Цибульская с сыном на море / Фото из инстаграма певицы



Оля Цибульская с сыном на море / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Оли Цибульской:

А с кем у тебя идеальный отдых? Нестор для меня – величайшее счастье и величайший вызов. Долго не верила, что такая карьеристка, как я, может почувствовать большее счастье от чего-то, кроме личных эгоистических амбиций. Сын научил меня, что чистая любовь выше социальных рейтингов. Как круто, что мы вместе здесь и сейчас.

Напомним, недавно Оля вернулась из Нидерландов. Там она была вместе с мужем и сыном. Семья прекрасно провела время втроем, отдохнула от насыщенных рабочих будней. Цибульской такая перезагрузка с самыми родными была необходима.