JULIK использовал в песне фольклорные мотивы, звуки свирели и цимбалы, которые ярко передают самобытность украинского народа. Для видео взял идею из найденной им ранее записи бабушки с запада Украины.

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Эту песню я создал в нестандартных для меня условиях. Она о ходе войны, которую Россия начала против Украины. Такое время сложно всем. Поэтому, чтобы поднять боевой дух, мужество и единство нашей нации, я решил выпустить его сейчас. Украинцы – это народ, который знает, за что борется. А борьба с благими намерениями защитить себя всегда имеет счастливый конец ,

– прокомментировал артист.

JULIK убежден, что Украина обязательно победит в этой жестокой войне и скоро наступит мир: "На березі пташка заспівала, наша рідна Україна москаля прогнала!".

В клипе исполнитель показал войну на Украине. Хотя оккупант осмелился ступить на украинскую землю, но ВСУ и наш народ мужественно показывают на что способны и дают достойный отпор врагам. "Зозуля" является песней победы, славы и гордости за Украину.

Важно. Деньги, полученные от дистрибьюции песни и клипа, JULIK передаст на нужды ВСУ и тем, кому эти средства потребуются больше всего.

JULIK – "Зозуля": смотрите видео онлайн