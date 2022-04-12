Юлия Санина предстала в видеоклипе в белом образе посреди пустой комнаты. Она поет о трагических событиях в жизни украинцев, которые не завершаются после 24 февраля – дня наступления России на Украину.

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Свою песню она посвятила самым близким людям, с которыми каждый день держит контакт с начала войны.

"Как ты?" – новое я люблю тебя. Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь,

– говорит Санина.

Фронтвумен группы The Hardkiss добавила, что месяц не решалась сесть писать, потому что ее охватывала ненависть и ярость. Но потом поняла, что не сможет по-другому пережить эмоции и боль, поэтому выпустила новый трек.

"Я чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и восторге нашей нацией в борьбе с российскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – "Как ты?" – добавила Санина.

The Hardkiss – "Как ты?": смотреть видео онлайн