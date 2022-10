Продюсеры 12 сезона "Голоса страны" не просто выпустили в эфир отснятый к вторжению России материал, но и показали, как изменилась жизнь конкурсантов за последние семь месяцев.

Не пропустите Голос страны 12 сезон 6 выпуск: как прошел первый эфир с начала войны

Голос страны 12 сезон 6 выпуск

Сергей Соловьев

На телекастинг "Голоса страны" пришел 26-летний Сергей – поющий электрик из Запорожья. Из-за полномасштабной войны он потерял работу и пошел волонтерить, потому что хочет приближать победу на своем фронте.

Мой родной город сегодня не узнать. С началом войны в Запорожье остановились практически все отрасли труда. Я, как и большинство украинцев, потерял работу, но знаете, что больше всего поражает? Это полная тишина и едкая тьма в комендантский час. Но я знаю – запорожцев не сломать, не победить, как и всех украинцев,

– заявил Сергей.

В последние секунды его душевная "Грай, музико, грай" развернула кресла двух тренеров – Потапа и Поляковой. По словам близких, Сергей хотел в команду к Наде Дорофеевой, но выбрал Олю Полякову .

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Соловьева

Сергей Стеций

37-летний Сергей Стеций приехал на "Голос страны" из Тернополя. Он отец двух сыновей и последние 10 лет зарабатывал на жизнь музыкой – играл на гитаре. К моменту съемок вокалом мужчина занимался всего год, но жена вдохновила его попробовать себя на проекте.

Сергей с надрывом исполнил хит Скрябина и Ирины Билык "Мовчати", но не развернул ни одного кресла. Однако напомнил Вакарчуку, как в феврале 2015-го он пел "Мовчати" на "Голосе страны" после смерти Кузьмы.

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Стеция

Сабина Сафарли

12 лет Сабина мечтала попасть на "Голос страны". Лишь в 36 лет, после того, как родила двух сыновей, она решилась воплотить свою мечту. Женщина с семьей жила в Запорожье и не стала убегать из города даже во время войны. Более того, ее дети помогали делать "коктейли Молотова".

Война для моей семьи началась в 5 утра 24 февраля. Мне позвонили из Киева, сказали: «Вы что спите до сих пор? Но с первых дней войны мы поняли, что остаемся для того, чтобы помогать, волонтерить,

– рассказала Сабина Сафарли.

На телекастинге женщина исполнила песню I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmit и развернула кресло Оли Поляковой .

"Я не могла не вернуться на эту энергию. У вас есть все, чтобы быть в финале и победить", - заявила Оля Полякова. Как выяснилось, именно в ее команду мечтала попасть Сабина.

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сабины Сафарли

Наталья Бурык

Участницей "слепых прослушиваний" стала Наталья из города Лебедин на Сумщине. Девушка работает педагогом по вокалу в одной из школ Киева. С 7 лет она пишет музыку и только в 23 решилась выйти на большую сцену.

из-за войны девушке пришлось сложить всю жизнь в один рюкзак. С февраля она стоит на фронте музыкальной обороны и продолжает объединять людей своими песнями.

На "Голосе країни" Наталья Бурик в интересной манере спела трек Shum, с которым группа Go_A представила Украину на Евровидении-2021. Ее вокал оценили Потап и Оля Полякова, а затем на сцене неожиданно появилась Екатерина Павленко. После дуэтного исполнения Shum Наталья прислушалась к своему сердцу и выбрала команду Потапа .

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Наталии Бурык

Марта Любчик

В Киев Марта Любчик приехала из Тернополя. Она внучка воина УПА, ее бабушка и дедушка познакомились в Сибири. Так что девушка как никто другая понимает, как важно быть привязанными к своим корням. На "Голос страны" Марта пришла показать, как звучит украинский фольклор.

Девушка исполнила древнюю колядку "Ой дай Бог" о сотворении мира. К сожалению, ни один из тренеров не развернулся, но ее выбрала команда "Второй шанс" .

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марты Любчик

Игорь Ольховой

20-летний юноша на "Голос страны" приехал из города Кобыляки Полтавской области. С 14 лет он пишет и записывает песни на китайский студийный микрофон. До войны Игр работал менеджером по печати сувенирной продукции, но всегда мечтал покорить большую сцену.

На "слепых прослушиваниях" Игорь Ольховой исполнил хит группы Måneskin – Beggin. В свою команду его забрал Потап , потому что почувствовал молодую энергию.

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Игоря Ольхового

Евгений Тесленко-Пономаренко

Евгению всего 17 лет, и у него уникальный оперный голос контратенора. На проекте он исполнил знаменитую арию La donna e mobile и развернул всех четырех тренеров.

Не долго думая юноша избрал Олю Полякову , ведь та тоже занималась академическим вокалом, но может научить его эстрадному пению.

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгения Тесленко-Пономаренко

Ирина Бенько

39-летняя Ирина приехала на проект из Львова, чтобы доказать, что мечты не имеют срока годности. Она музыкант, пишет тексты, но решилась попробовать себя в новом амплуа.

В первые дни войны Ирина волонтерила, а затем ради детей выехала в Польшу. За границей она продержалась месяц и вернулась из-за чувства вины. Уже во Львове женщина взяла из приюта собаку, эвакуированную из Киева.

Ее нежное исполнение "Мелодии" группы The Hardkiss развернуло Олю Полякову .

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Бенько Остап Дривко Остап Дровко львовянин. Как до 24 февраля, так и во время войны, он работает в сфере IT. "Мы должны помнить, что каждый украинец сейчас должен работать на нашу победу. Наша сила в единстве. Это то, чему аплодирует сегодня целый мир", - подчеркнул парень. Его тембр голоса в песне Love is around us группы Wet Wet Wet оценили Святослав Вакарчук и Потап, но Остап выбрал команду лидера "Океана Эльзы" , на концерты которого ходит с детства. "Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Остапа Дривка

Напомним, в интервью 24 каналу креативный продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк рассказывал, что все месяцы войны кастинг-директор шоу Катя Шишкина была на постоянном контакте с участниками. В марте они даже запустили небольшой проект "Музыкальная оборона", в рамках которого конкурсанты делились своими песнями, ставшими саундтреками войны.



"Для нас важно, что с ними происходит, и где они находятся также", – подчеркивал Владимир Завадюк.

Ирина Барилюк

25-летняя Ирина из Львова, но преподает вокал в селе Новый Ярычев. из-за войны девушка уехала к маме за границу и продолжила заниматься с детьми онлайн. За это время некоторые из них даже успел стать лауреатом международных вокальных конкурсов.

На "Голосе страны" Ирина Барилюк исполнила хит Владимира Ивасюка "Неудержимое течение". Никто из тренеров не развернулся на ее пение, но в девушку поверил народный тренер Андрей Мацола, поэтому она в команде "Второй шанс" .

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Барилюк

Виктор Кириллов

24-летний парень родом из Каменец-Подольского, но на момент съемок учился на магистратуре в Одесской музыкальной академии по классу балалайка. Он был уличным музыкантом и пел на Потемкинской лестнице, но война изменила все.

"Теперь Одесса, как и все города нашей Украины, под прицелом кафиров. Боль и злоба – вот что чувствуешь, когда видишь разрушенные дома. Они хотят, чтобы мы сдались, чтобы мы поверили в собственное бессилие, но этого не будет никогда", – заявил Виктор.

На "Голос страны" Виктор Кириллов пришел с песней Виктора Павлика "Ни обещаний, ни прощений". Его трогательное исполнение растрогало Олю Полякову , она заявила: "Ты обладаешь проникающим в душу тембром".

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктора Кириллова

Евгения Тананаева

23-летняя Евгения родом из Киева, но проживает на Кипре. Во время войны она вместе с другими украинскими выходит на митинги и доносит иностранцам правду о войне, но российская пропаганда работает даже там.

На Кипре проживает очень большое количество россиян, и это самый отвратительный факт. Большинство из них поддерживают войну. Уже несколько раз они выходили на митинги со слоганами: Россия спаси мир, Россия скажи правду. Правда, выходят они вместе с полицией. Эту ложь, эту пропаганду они разносят по всему миру,

– возмущенно заявила Евгения.

На "слепых прослушиваниях" девушка исполнила трек "Мама" группы "Один в каноэ" и развернула кресла трех тренеров - Нади Дорофеевой, Потапа и Оли Поляковой. Неожиданно для самой себя Евгения выбрала команду DOROFEEVA .

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Тананаевой

Назар Ильчишен

26-летний Назар родом из города Староконстантинов на Хмельнитчине. Он сын пастора и всю свою жизнь пишет песни, но хочет реализоваться как сольный артист. Юноша уже приходил на "Голос країни" в 9 сезоне, но тогда к нему не развернулся ни один тренер.

Во время войны юноша предоставлял убежище украинцам, бежавшим от войны. Церковь его отца принимала по 250 человек за ночь, "ведь это место любви, божьей поддержки и заботы".

На "Голосе страны" Назар исполнил песню Save your tears исполнителя Weekend и покорил всех четырех судей. Святослав Вакарчук так хотел юношу к себе в команду, что спел с ним в дуэте его авторский трек. Именно его команду избрал Назар Ильчишен.

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Назара Ильчишена

Яна Милевская

23-летняя Яна Милевская пришла на проект как уличная музыкант по переходу на Крещатике. Во время полномасштабной войны ей пришлось уехать из Киева на запад Украины, а через два месяца вернуться домой и продолжить петь на улице, чтобы собирать деньги в поддержку ВСУ.

"Я очень прошу вас не быть равнодушными к чужой беде. Вот так понемногу – 10, 20, 50 гривен на помощь ВСУ, на помощь обычным людям. Именно это поможет нам как можно быстрее победить. Поэтому держимся", – заявила девушка.

Ее проницательное исполнение хита Билли Айлиш When the party's over развернуло всех четырех тренеров. Как выяснилось, это одна из любимых песен Святослава Вакарчука. После долгих раздумий Яна Милевская избрала команду Нади Дорофеевой .

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Яны Милевской

Участники, которые прошли "слепые прослушивания"

Команда Оли Поляковой

Сабина Сафарли

Евгений Тесленко-Пономаренко

Ирина Бенько

Виктор Кириллов

Команда DOROFEEVA

Евгения Тананаева

Яна Милевская

Команда Потапа

Наталья Бурык

Игорь Ольховой

Команда Святослава Вакарчука

Остап Дривко

Назар Ильчишен

Команда "Второй шанс" – Александры Зарицкой и Юрия Мацолы