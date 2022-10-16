Долгожданный 12 сезон "Голоса страны" уже третью неделю выходит на телеэкранах самой певческой страны. Организаторы не просто выпускают "старые" выпуски, но и адаптировали их к новым реалиям, сообщает 24 канал.

16 октября вышел последний выпуск со слепыми прослушиваниями. К началу эфира у Нади и Оли осталось 2 места, у Потапа одно, а Святослав Вакарчук приберег еще 3 места для участников. Об их упорной борьбе читайте ниже.

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Голос країни 12 сезон 7 выпуск

Мария Максимова

У 16-летней девушки из города Запорожья нет музыкального образования – сначала она училась сама, а потом с преподавателем. Мария встретила войну дома с родителями – пряталась в подвале и спала на полу.

В этом году я окончила школу и действительно долго не могла понять, что делать дальше. Совместно с родителями мы приняли решение поступать в учебное заведение за границей,

– рассказала девушка.

Мария мечтает вернуться в Украину, чтобы продолжить развитие именно на родной земле. Для звездных тренеров она исполнила драматическую песню Alive. Судьи сомневались в своем выборе, но в конце все тренеры, кроме Вакарчука, вернули свои кресла. Мария выбрала Потапа – так он первым набрал свою команду.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Максимовой

Марко Швайковский

20-летний юноша пришел на "Голос страны" с опытом обучения в лингвистической гимназии, где когда-то образование получал Святослав Вакарчук. Именно этого тренера парень из Львова считает своим кумиром и очень хотел попасть в его команду.

Пока мы поем, нас невозможно одолеть,

– считает Марко.

Юноша сам сел за фортепиано и душевно спел легендарную песню Papaoutai знаменитого Stromae, которого обожают звездные тренеры. К сожалению, к нему не обернулся никто из тренеров, однако кумир Вакарчук пожал руку Марку. Именно в этот момент кнопку нажали Саша Зарицкая и Андрей Мацола из команды "Второй шанс".

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марка Швайковского

Оксана Позывай

До войны 26-летняя киевлянка до 24 февраля совмещала две профессии – в пекарне, где пекла хлеб, а также была организатором команды певиц. С началом войны вся ее деятельность словно посыпалась.

Работала в волонтерском штабе. Мы просто через несколько дней поняли, что такое военное оборудование, где его брать, как его шить. Дима Монатик предложил нам поучаствовать в благотворительных концертах. Мы были на многих площадях Европы. Музыка вдохновляет, дает силу, исцеляет,

– поделилась девушка.

Оксана невероятным голосом спела песню Falling украинской группы TVORCHI. Она развернула Потапа и Надю Дорофееву, из которых выбрала именно артистку.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Оксаны Позывай

Екатерина Кулина

28-летняя Екатерина из Галиции уже пишет авторские песни и поет с псевдонимом "Сама". 28 декабря она впервые исполнила сольный концерт. Оказалось, что девушка знакома со Святославом Вакарчуком. 28 декабря девушка выступила с первым сольным концертом, запись с которого увидел звездный тренер. Екатерина рассказала, что даже встречалась с певцом.

На проект вышла девушка с гитарой, и атмосферно исполнила трек "Грушечка" Vivienne Mort. Святослав Вакарчук в последние секунды нажал кнопку, хотя признался, что не узнал Катю. На сцене у них прошло первое импровизированное занятие.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Калины

Тина Колодий

22-летняя Тина пришла на проект из Славянска, чтобы продемонстрировать голос Донецкой области. Она вспомнила, как война встретила ее еще в 15-летнем возрасте. После того, как город освободили ВСУ, она начала заниматься патриотической деятельностью.

Когда полномасштабная война началась, я уехала на запад Украины и начала закупать необходимые вещи для военных и людей, которые оставались на фронте. Мне удалось уговорить часть моей семьи уехать, но мои мама, брат, семь собак и котик остаются в Славянске под обстрелами без света, воды и газа. Но я верю, что скоро все закончится, и я скоро встречусь со своей семьей.

Тина спела трек Ивана Дорна "Мозоль", покорив необычным тембром. Девушка развернула все кресла даже Потапа, который уже не может набирать участников. И все же еще одно место занялось в команде Святослава Вакарчука.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тины Колодий

Анастасия и Николай Гетьман

Семейный дуэт пришел на "Голос країни", чтобы показать, как звучит украинский Донбасс – Алчевск и Торецк. Они познакомились в общежитии для переселенцев в Киеве. Потом женились. Уже в паре им пришлось снова встретить войну.

Мы проснулись от звонка мамы, которая сказала, что началась война, уже потом и сами услышали взрывы. Родители настояли, чтобы мы выехали в Ивано-Франковск. Сразу начали помогать переселенцам из разных уголков Украины, таким, как мы. В нашей квартире разместили около 16 человек, в одной комнате все жили, спали на полу.

Супруги исполнили на сцене "Голоса країни" песню группы The Hardkiss "Обними". Несмотря на чувственное исполнение, никто не развернулся, но пару выбрали "Второй шанс". Саша Зарицкая и Андрей Мацола этим решением укомплектовали свою команду.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анастасии и Николая Гетьмана

Давид Маскиса

История молодого человека началась с Германии, где он выучился на инженера-механика и работал. Впоследствии Давид вернулся в Украину. Юноша встретил войну в Киеве на Левом берегу, где очень хорошо слышал взрывы в Борисполе. У него была возможность уехать в Германию, но этого мужчина не сделал.

Я выбрал оставаться в Украине, потому что понимал, что могу принести пользу. Сейчас прохожу подготовку, чтобы вступить в ряды ВСУ, защищать мамочку. С каждым днем и часом приближать победу над страной-террористом и вычистить нечисть с наших территорий,

– сказал Давид.

Автомеханик, а теперь военный, чувственно и романтично спел трек Too Close Алекса Клера, взорвав на ноги всех тренеров. После долгих уговоров Давид избрал Надю Дорофееву. Таким образом певица "закрыла" свою команду.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Давида Маскисы

Элла Введенская

52-летняя певица пришла на "Голос страны" доказать, что сцена не ограничивается в возрасте. Большую войну женщина встретила в Киеве. Она приняла тяжелое решение и переехала с дочерью в Германию, оставив все. В другой стране Элла начала новую жизнь, периодически выступая на благотворительных проектах и концертах.

Элла зажгла сцену проекта сильным исполнением легендарного трека Simply the Best. Она покорила Олю Полякову, которая обожает эту песню и заняла место в ее команде.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Эллы Введенской

Анастасия Паламар

17-летняя девушка приехала на голос из города Энергодар, который сейчас оккупирован россиянами и постоянно страдает террористическими обстрелами ЗАЭС.

Сейчас я в городе Энергодар. Я вижу, как город умирает. Каждый день у меня есть мнения, что этот день может стать последним. Каждый день мы слышим взрывы и понимаем, что это происходит на атомной электростанции. Мне очень страшно за моих родителей особенно. Это очень ужасно.

Анастасия исполнила трек Потапа и Насти Каменских "Почему". Она не пленила сердца "свободных" тренеров, но для талантливой девушки сделали исключение, ведь к ней обернулись Потап и Надя Дорофеева. Настя избрала Потапа, поэтому у него есть дополнительный участник. Вероятно, на дуэтных "батлах" она станет в трио.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анастасии Паламар

Мария Квитка

Девушка из Черкасской области обожает украинский фольклор и этнографию. Этим она и занимается – создает особые наряды в этническом стиле, собирает песни по украинским селам. С начала войны Мария по-новому открыла для себя казачьи и повстанческие композиции. Она считает, что сейчас особенно важно помнить, чьи у нас дети.

Мария Квитка щемящим пением народной песни "Ой летів сизий голубочок" довела до слез невозмутимого Святослава Вакарчука. Но и Оля Полякова захотела к себе в команду "народницу". Мария выбрала Олю Полякову – она стала последней в ее команде.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Квитки

Юлия Курченкова

32-летняя Юлия родилась и выросла в городе-герое Мариуполе. Ей удалось быть не в городе, когда началось полномасштабное вторжение. Но пережила она не меньше.

Но мои близкие знакомые, друзья детства, мои родители жили в том ужасе почти месяц. Не было связи, я не знала, живы ли они вообще. Лишь в конце марта позвонили по телефону мои родители и сказали, что они смогли вырваться из оккупированной территории. То, что они рассказывали… Я даже не представляю, какой ужас они пережили. Они собирали снег в начале марта, чтобы была вода, находились в подвалах, когда было минус 10,

– рассказала Юлия.

Девушка из Мариуполя не смогла покорить оставшегося последним без укомплектованной команды Святослава Вакарчука.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Курченковой

Екатерина Коваленко

28-летняя Катя приехала на "Голос країни" из Хмельницкого. Она спела хитовый трек исполнителя The Weeknd Blinding Lights. В последний момент кнопку нажал Святослав Вакарчук – так девушка закрыла кастинги, слепые прослушивания и команду звездного тренера.

"Голос країни" 12 сезон 7 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Коваленко

Последние участники прошедшие слепые прослушивания

Команда Оли Поляковой

Элла Введенская

Мария Квитка

Команда DOROFEEVA

Оксана Позывай

Давид Маскиса

Команда Потапа

Мария Максимова

Анастасия Паламар

Команда Святослава Вакарчука

Екатерина Кулина

Тина Колодий

Екатерина Коваленко

Команда "Второй шанс"