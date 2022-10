Премьера 12-го сезона состоялась 23 января. К 24 февраля в эфире успели показать 5 эпизодов. Теперь сезон с лозунгом "Так звучит твоя страна" вернулся, чтобы хоть немного вернуть украинцев к жизни и помочь нашим защитникам приблизить долгожданную победу.

Важно Добавим мощи тем, кто защищает нас, – Горбунов объяснил, какая благотворительная цель "Голоса страны"

Впервые в истории шоу создатели подготовили для зрителей эфир в формате дайджеста. Зрителям напомнили яркие моменты предыдущих эпизодов "слепых прослушиваний", а в истории участников добавили их рассказы о том, как полномасштабная война повлияла на жизнь и творчество.

Благотворительная миссия "Голоса страны-12"

Во время просмотра выпусков "Голоса страны" зрители смогут помочь украинским военным бороться с врагом. "Голос страны" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" создали благотворительную инициативу под названием "Твой Голос на аэросредства для разведки".

Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, внеся вклад на платформе онлайн или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен. Все деньги пойдут на аэрозолицу. Тысячи SMS-голосов могут стать громкой народной поддержкой ВСУ.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

1 выпуск

Евгений Бычасный (команда DOROFEEVA)

"Слепые прослушивания" 12 сезона открыл 26-летний Евгений Бичасный. Он пришел на "Голос страны", чтобы показать, как звучит херсонский край. На самой главной сцене в своей жизни юноша исполнил трек Stayin Alive.

Все мои ближайшие родственники, родители, брат, семья и другие находятся в Херсоне, в оккупации. Но все мы держимся, верим в нашу страну. Надеюсь, что совсем скоро мой родной Херсон вернется домой и там развеется украинский флаг,

– сказал Евгений.

"Голос страны " 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгения Бичасного

Обратите внимание "Голос страны" возвращается: все, что известно о 12 сезоне, который прервала война

Елена Чукаленко (команда Олы Поляковой)

24-летняя киевлянка Елена Чукаленко представилась украинской цыганкой. На проекте она хочет показать, как звучит голос ее народа. Она поразила тренеров проникновенным исполнением песни Тины Кароль и Юлии Саниной – "Вільна". Во время войны эта композиция приобрела новый смысл.

Когда началась война, моя семья решила, что не будет уезжать за границу. Победа уже скоро. Верьте в это и направляйте эту веру в правильное русло, чтобы приблизить этот момент,

– призвала Елена.

"Голос страны " 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елены Чукаленко

Михаил Николаенко (команда "Второй шанс" – народный тренер Андрей Мацола и Александра Зарицкая из группы KAZKA)

21-летний Михаил пришел на проект, чтобы показать, как поет его родной город Днепр. На "Голосе" парень спел хит "Океана Эльзы" – "Дівчина з іншого життя".

"Голос страны" 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Николаенко

Алие Хаджабадинова (команда Святослава Вакарчука)

Крымская татарка на слепых прослушиваниях исполнила песню Bagcalarda kestane.

Я была вынуждена переехать из Крыма в Киев. До сих пор я живу, работаю здесь. Мои родители остались в Крыму, они не покидают его, потому что путь от депортации в Крым был очень трудным. И я вернулся в Крым. Это моя родина,

– трогательно сказала Алия.

"Голос страны " 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алие Хаджабадиновой

Ярослав Гавянец (команда Оли Поляковой)

29-летний Ярослав из города Копычинцы на Тернопольщине юношей попал на фронт. Он защищал донецкий аэропорт в 2015 году и прошел через плен. Исполнением песни группы СКАЙ – "Тебе це може вбити" он покорил судей. Ярослав хотя бы немного хотел побыть на сцене, о которой мечтал с детства, но в его жизнь во второй раз пришла война.

С 24 февраля нахожусь на службе в ВСУ. Спасибо за все, что вы делаете. Мы невероятны. Уверен, что мы скоро победим, и все будет Украина,

– сказал воин.

"Голос страны " 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярослава Гавьянеца

Дмитрий Ротькин (команда DOROFEEVA)

Одессит Дмитрий родом из Одессы. До войны он работал на круизных лайнерах – пел и играл на скрипке. На "Голосе" музыкант стремился показать себя, чтобы иметь больше работы в Украине и не ездить на заработки за границу.

"Голос страны " 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Ротькина

Павел Нажига (команда Потапа)

26-летний Павел работает ведущим в караоке и поет в ресторанах в родных Черновцах. На "слепых прослушиваниях" он исполнял песню на русском языке, но согласно новым правилам "Голоса" теперь на шоу не будут звучать русскоязычные треки. Поэтому выступление Павла дайджести не показали . На проект он пришел, чтобы доносить людям свое творчество.

Группа "ИграйГород" (команда "Второй шанс")

Киевляне – Ирина, Настя, Андрей – хотят попасть в "Голос страны", чтобы показать, как звучит аутентичная Украина. Еще в студенческие годы музыканты стали "охотниками за песнями", теперь они возрождают фольклор.

"Голос страны " 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление группы "ГуляйГород"

Инесса Грицаенко (команда DOROFEEVA)

22-летняя Инесса Грицаенко родом из села Красная Мотовиловка Киевской области. Сейчас девушка находится за границей, выступает на благотворительных матчах футбольного клуба "Динамо", собирает средства для наших защитников.

"Голос страны " 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Инессы Грицаенко

Анна Кинзерская (команда Святослава Вакарчука)

31-летняя Анна из города Нежин выросла в многодетной семье – девушка имеет шестерых братьев и одну сестру. Выступление на "Голосе" вокалистка посвятила маме, привившей ей любовь к музыке. Профессиональная джазовая певица исполнила Love Tonight под фортепиано и покорила всех тренеров.

"Голос страны " 12 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Киндзерской

2 выпуск

Александр Свириденко (команда DOROFEEVA)

20-летний Александр родом из города Первомайск и есть военным. Юноша вышел на сцену вместе с военным оркестром Министерства обороны Украины. Они исполнили песню "О, мамо" группы "Сальто назад".

В настоящее время Александр находится на фронте вместе с другими защитниками. Надя Дорофеева рассказала, что Свириденко один из первых написал ей, когда началась война. Все эти месяцы постоянно на связи и поддерживают друг друга.

"Голос страны " 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Свириденко

Марта Липчей (команда Оли Поляковой)

До войны 30-летняя Марта из Ужгорода пела на свадьбах, а сейчас поет для наших защитников и защитниц на фронте. Девушка стремится выступать на большой сцене перед всей страной и верит, что "Голос" поможет ей в этом.

"Голос страны " 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марты Липчей

Роман Мелиш (команда Святослава Вакарчука)

Он профессионально изучал старинную музыку в Швейцарии, после чего по всей Европе выступал вместе с разными ансамблями. На сцене "Голоса страны" Роман исполнил сложную композицию в стиле эпохи возрождения и барокко.

"Голос страны " 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Романа Мелиша

Валентин Скрипник (команда DOROFEEVA)

18-летний парень из Винницкой области приехал на проект, чтобы покорить первую в своей жизни большую сцену. Валентин исполнил песню "Зорі" группы KALUSH, которые в этом году покорили Европу, в необычной аранжировке.

"Голос страны " 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Валентина Скрипника

Группа MODOOM (команда "Второй шанс")

Молодая мужская группа MODOOM собралась вместе в городе Киев, хотя участники родились в разных уголках Украины. Артисты исполнили легендарную песню Владимира Ивасюка "Червона Рута".

"Голос страны " 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление MODOOM

Мария Сур (команда DOROFEEVA)

17-летняя школьница из Запорожья с 8 лет мечтает стать великой артисткой. С первых секунд выступления Мария покорила звездных тренеров и продолжила свой путь на "Голосе страны".

"Голос страны " 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Сур

Gera Gerc (команда Потапа)

Радиоведущий станции "Хит ФМ" на сцене исполнил авторскую песню "Кто где?" в жанре рэпа, которым сразу заинтересовал всех четырех судей.

Юлия Войтко (команда Оли Поляковой)

20-летняя Юлия из Одессы приехала на проект вместе с большой семьей, но больше всего для нее важен родной дедушка, которому она посвятила свою песню. Она называлась It's A Man's Man's Man's World.

"Голос страны " 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Войтко

Максим Бородин (команда Святослава Вакарчука)

36-летний мужчина из Запорожской области является отцом трех дочерей и любящим мужчиной. Он работает ведущим, на проект пришел с русскоязычной песней "Прятки" и авторским треком. В дайджесте показали исполнение именно авторской композиции, поскольку она на украинском языке.

Елизавета Овраменко (команда "Второй шанс")

16-летняя Елизавета стала одной из самых молодых участниц 12 сезона "Голоса страны". За кулисами девушку поддерживала вся большая семья.

"Голос страны " 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елизаветы Овраменко

Дуэт Ztone (команда Святослава Вакарчука)

Уличные музыканты выступают в жару и мороз, имеют общую мечту – вместе петь на большой сцене. На "Голосе страны" ребята показали, как поет столица.

"Голос страны " 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление дуэта Ztone

3 выпуск

Василий Палюх (команда Потапа)

22-летний юноша из Волыни считает свой академический вокал даром Божьим. Все потому, что параллельно с пением работает диаконом в храме.

"Голос страны " 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Василия Палюха

Наташа Николаенко (команда DOROFEEVA)

22-летняя Наташа из Белой Церкви посвятила свое выступление папе, который всегда поддерживал ее, отдал в музыкальную школу. Мама девочки умерла от рака, когда ей было всего один год.

"Голос страны" 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Наташи Николаевенко

Екатерина Билоус (команда "Второй шанс")

29-летняя лейтенантка полиции показала, как поет Хмельнитчина. Однако вокал Екатерины показался ослабшим тренерам и они не развернулись к девушке. Вокалистка получила шанс на участие в проекте благодаря Александре Зарицкой и Андрею Мацоли.

"Голос страны" 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Билоус

Марьян Романчук (команда Святослава Вакарчука)

27-летний уличный музыкант из Львова активно путешествует по Украине на "синем жигулике". Марьян пишет свои песни, но на "слепых прослушиваниях" исполнил хит британского певца Passenger – Let her go.

"Голос страны " 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марьяна Романчука

Эрназар Журбан (команда Потапа)

На украинский "Голос страны" приехал юноша из Казахстана, работающий бэк-вокалистом и поющий с симфоническим оркестром. В Киев он прилетел, чтобы показать, как звучит его родина.

"Голос страны " 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ерназара Журбана

Клим (команда Оли Поляковой)

33-летний пилот приехал на вокальное шоу из Одессы. В 2013 году попал в авиакатастрофу, где погибли пассажиры. После этого жизнь Клима перевернулась с ног на голову – он посвятил себя музыке и стал писать песни.

"Голос страны " 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Клима

Коржов Александр (команда Святослава Вакарчука)

Вокалист родом из Запорожья приходил на Голос страны с русскоязычной песней, поэтому его выступление не показали в эфире. Сейчас Александр живет в Киеве, поет на улицах украиноязычные композиции.

Ярослав Кайда (команда Потапа)

Харьковчанин Ярослав устраивает туры артистам. Он долго стоял за кулисами и наконец решился выйти на большую сцену. Как выяснилось, Ярослав настоящий рокер.

"Голос страны " 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярослава Кайды

Сестры Войцеховские (команда Оли Поляковой)

Днепр на "Голосе" представили сестры-близнецы Войцеховские – Анна и Ольга. Многие годы они пели за границей, а теперь вернулись с заработков, чтобы напомнить молодежи о легендарных украинских артистах.

"Голос страны " 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление сестер Войцеховских

Spiv Brativ (команда "Второй шанс")

Кастинг на "слепые прослушивания" прошли четыре брата из Черкасс, которые объединились в квартет Spiv Brativ. Они никогда не остаются в стороне от событий, которые происходят в нашей стране: пели на Майдане, ездили на фронт, чтобы поддержать украинских военных. Ребята верят в победу Украины, являются авторами хита "Москва сгорела".

"Голос страны " 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Spiv Brativ

Лия Меладзе (команда DOROFEEVA)

17-летняя дочь Константина Меладзе пришла на "Голос страны" с чувственным хитом Hallelujah. Она призналась, что пела, чтобы не чувствовать себя одинокой. Однако Лие удается это так хорошо, что ее комплиментами засыпал даже требовательный отец-композитор.

Во время войны Лия находится за границей, готовится там к поступлению в университет. Но девушка верит, что совсем скоро сможет вернуться домой.

"Голос страны" 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Лии Меладзе

Михаил Царь (команда Святослава Вакарчука)

21-летний Михаил поет, несмотря на больное ухо. Он уже был суперфиналистом 2 сезона "Голоса. Дети", а теперь вернулся на взрослый "Голос" с верой в то, что начнется его большая вокальная карьера. Парень стремится бросить нелюбимую работу в мебельном комплексе и заниматься музыкой.

"Голос страны " 12 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Царя

4 выпуск

Владимир Порубайло (команда DOROFEEVA)

26-летний парень пришел на "Голос страны", чтобы показать, как звучит Николаевская область. До войны он работал в Одессе – пел в ресторане на Дерибасовской. Сейчас выступает на концертах в поддержку ВСУ, в репертуаре популярные украинские песни. Парень верит, что скоро все будут петь в мирной Одессе, в мирной Украине.

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владимира Порубайло

Алучана Феджи (команда "Второго шанса")

18-летняя харьковчанка была участницей проектов "Голос. Дети" и "Маленькие гиганты". На "Голос страны" девушка пришла, чтобы показать себя новую, исполнив хит группы KAZKA "М'ята". Александра Зарицкая не смогла остаться в стороне и взяла Алучану в команду "Второго шанса".

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алучаны Феджи

Дмитрий Цымбал (команда Святослава Вакарчука)

В Киев Дмитрий приехал из Черкасс. Он поет в народном хоре имени Веревки, однако "не признает топтание на месте", поэтому в 42 года решился покинуть зону комфорта и проявить себя как сольный артист.

Война застала Дмитрия в Киеве. Через некоторое время он уехал с семьей в родные Черкассы, где принял участие в волонтерстве. Также держит оборону на культурном фронте – вместе с хором имени Веревки побывал в нескольких турах по европейским городам, где собирали средства в поддержку Украины.

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Цымбала

Алина Лаврова (команда Потапа)

Представлять Сумскую область на "Голоса страны" приехала 30-летняя Алина Лаврова. На "слепых прослушиваниях" ей аккомпанировал муж Юрий. Далее супруги вместе продолжили путь на проекте.

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алины Лавровой

Диана Матвийчук (команда Потапа)

Попробовать свои силы на взрослом "Голосе" отважилась 16-летняя дочь дирижера церковного хора из Ирпеня. Девочка привыкла петь церковную музыку, но на телепроекте исполнила песню "Там куда я иду". Все изменилось 24 февраля.

Утром ко мне в комнату забежала мама, говорит: "Собирай вещи, мы уезжаем". Пропущенные вызовы от друзей, в чатах написали: "Началась война". Мы ехали по Житомирской трассе, в Киев не ехал никто, только наши украинские танки, чтобы защищать город,

– вспомнила Диана.

Сейчас девушка вернулась в родной Ирпень, чтобы восстанавливать город и продолжать карьеру в Украине.

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дианы Матвийчук

Глеб Пархоменко (команда DOROFEEVA)

На "слепые прослушивания" приехал юный рокер из Херсона. Сейчас он учится на реабилитолога, но мечтает связать жизнь со своей главной страстью – музыкой.

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Глеба Пархоменко

Павел Тютюнник (команда Святослава Вакарчука)

25-летний Павел на "Голосе страны" представляет Тернопольщину. Он работает в центре детского творчества, но спел совсем недетский хит – бессмертную песню Николая Мозгового "Минає день, минає ніч". Свое выступление он посвятил бабушке и дедушке, которые "сгорели" от коронавируса за пять дней.

Если вы любите – кричите об этом. Возможно, у вас больше не будет такого шанса,

– призвал Павел со сцены.

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Павла Тютюнника

Юлия Штоля (команда Потапа)

Юля приехала на "Голос страны" из Умани. Девушка поет в ресторане, очень любит свою работу, но мечтает о большой сцене. Сейчас Юля беременна. Девушка станет одной из тех женщин, которые не боятся рожать во время войны.

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Штоли

Александр Десятников (команда Потапа)

25-летний гончар из Днепра приехал в Киев, чтобы покончить с "концертами" для глины и петь для всей страны.

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Десятникова

Димаш Даулетов (команда Олы Поляковой)

На украинский "Голос страны" Димаш Даулетов приехал из Алматы. С проникновенным голосом Уитни Хьюстон он четыре года работал экскаваторщиком, в то время как в Киеве развернул всех четырех тренеров.

В настоящее время 21 век, но идет война, страдает народ. Украинский народ, мы вас уважаем, ценим. Весь мир за Украину. Казахстан против войны. Пусть будет мирно небо,

– сказал Димаш.

"Голос страны " 12 сезон 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Димаша Даулетов

5 выпуск

Александр Олещук (команда DOROFEEVA)

22-летний юноша из Львовщины происходит из семьи массажистов, ведь его отец и брат тоже работали в массажном кабинете. Но его тайным хобби был вокал и гитара, поэтому он пришел осуществлять свою великую мечту на сцену "Голоса страны".

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Олещука

Группа GuliGuli (команда Потапа)

Три зажигательных девушек из Киева создали фолькгурт GuliGuli, сделав украинскую версию песню The Weeknd "Blinding Lights". Такая неожиданная композиция удивила всех судей.

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление GuliGuli

Дарья Забелина (команда Святослава Вакарчука)

22-летняя Дарья приехала на "Голос" из Винничины. Она очень волновалась, но проникновенным и глубоким исполнением песни Тины Кароль – "Твої гріхи" с первых секунд поразила Святослава Вакарчука, Потапа и Надю Дорофееву. Святослав даже "пригрозил" уйти из проекта, если девушка не пойдет в его команду.

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дарьи Забелиной

Нарек Амирян (команда DOROFEEVA)

27-летний хирург из Армении обожает врачебное дело и музыку одновременно, но если он в профессии себя реализовал, то с вокалом еще не сложилось. Нарек верит в силу музыки, не только медицины.

В моей стране тоже была война. Я участвовал в ней. Знаю, что сейчас чувствуют украинцы. Я поддерживаю их, целую, обнимаю. Очень скоро все это закончится,

– обратился Нарек к зрителям "Голоса".

"Голос страны" 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Нарека Амиряна

Михаил Герасимчук (команда Потапа)

26-летний вокалист из Запорожья приехал на проект в качестве работника в сфере металлургии. Зрительский зал он решил покорить песней Монатика "Зажигать".

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Герасимчука

Виктория Литвинчук (команда Олы Поляковой)

23-летняя Виктория приехала на проект, чтобы показать, как умеет петь Хмельнитчина. Эксовременница шоу "Голос.Дети" и участница слепых прослушиваний 9 сезона "Голос країни" снова пришла на проект попробовать свою судьбу.

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктории Литвинчук

Андрей Григорский (команда "Второй шанс")

Удивительный парень Андрей Григорский из Ивано-Франковской области, страдающий синдромом Туретта, пошел в музыку, чтобы отвлекаться от своего диагноза. И ему это удается, ведь парень смог попасть на слепые прослушивания и исполнил песню "Ты дождись меня".

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Григорского

Карина Столаба (команда Потапа)

17-летняя эксовременница "Голос. Дети" 5 сезон решила вернуться на взрослое шоу. Ранее она дошла до финала в составе команды "Время и Стекло". Тогда Надя Дорофеева оплатила поездку девочки в Лондон, чтобы она стала лучше заниматься музыкой. Во взрослом "Голосе" вокалистка будет бороться за победу вместе с Потапом.

Сейчас Карина поет на улицах Ивано-Франковска, поддерживает людей во время войны.

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Карины Столабы

Валерия Бутурлина (команда Оли Поляковой)

Молодая преподавательница по вокалу с Днепропетровщины признается, что любит своих учеников как родных друзей. Валерия счастлива, что даже во время войны ее ученики продолжают петь.

Очень скоро мой родной Никополь и вся Украина вернется в мирную жизнь,

– подчеркнула девушка.

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Валерии Бутурлиной

Вероника Слюзалек (команда Потапа)

Молодая киевлянка на сцене "Голоса страны" решила посвятить выступление своей бабушке. Благодаря песне "Домой" группы Kalush Orchestra Вероника сумела продемонстрировать самые разные стили исполнения, чтобы поразить всех "наповал". За кулисами шоу участницу уже ждал с поддержкой автор песни Олег Псюк с группой Kalush.

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Вероники Слюзалек

Екатерина Офлиян (команда "Второй шанс")

Екатерина является автором многих песен украинских звезд. В частности, и песни "Найти своих", которую исполняет Тина Кароль. Экссудия "Голоса страны" даже неожиданно вышло поддержать талантливого автора песен. Они вместе спели и растопили сердца миллионов украинцев.

"Голос страны " 12 сезон 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Офлиян