За победу в главном вокальном шоу страны будут бороться 12 участников. Это лучшие вокалисты четырех звездных команд. Имена суперфиналистов 12 сезона "Голоса страны" узнайте дальше.

Не пропустите Голос страны 12 сезон 11 выпуск: адская борьба за места в финале и судьба команды Вакарчука

На этапе нокаутов каждый из тренеров выбрал трех участников, прошедших в прямой эфир. В прошлые годы прямых эфиров было несколько, но из-за войны 12 сезон пройдет только с одним прямым эфиром – суперфиналом. В целях безопасности его проведут в бомбоубежище. Каждую команду будут представлять три участника. С какими вокалистами тренеры будут бороться за победу во время войны – читайте дальше.

Участники "Голоса страны" 12 сезон

Команда Нади Дорофеевой

Александр Свириденко

Инесса Грицаенко

Давид Маскиса

Участники команды Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма шоу

Команда Святослава Вакарчука

Алие Хаджабадинова

Анна Киндзерская

Михаил Царь

Участники команды Святослава Вакарчука / Фото из инстаграма шоу

Обратите внимание! Все предварительные этапы "Голоса страны" – от слепых прослушиваний до нокаутов были сняты до 24 февраля. После полномасштабного вторжения Святослав Вакарчук заявил, что отказывается от съемок на следующих этапах проекта, поскольку сейчас для него главная задача – приближение нашей победы. Что произошло с участниками его команды – читайте ниже.

Команда Потапа

Павел Нажига

Василий Палюх

Карина Столаба

Участники команды Потапа / Фото с инстаграма шоу

Команда Оли Поляковой

Сергей Соловьев

Елена Чукаленко

Димаш Даулетов

Участники команды Оли Поляковой / Фото из инстаграма шоу

Что произошло с командой Святослава Вакарчука

Лидер группы "Океан Эльзы" и звездный тренер Святослав Вакарчук отказался участвовать в прямых эфирах проекта после 24 февраля. Он решил, что важнее его миссия на фронте – петь для защитников. Поэтому участники его команды перешли к другим тренерам.