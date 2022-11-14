За победу в главном вокальном шоу страны будут бороться 12 участников. Это лучшие вокалисты четырех звездных команд. Имена суперфиналистов 12 сезона "Голоса страны" узнайте дальше.
Не пропустите Голос страны 12 сезон 11 выпуск: адская борьба за места в финале и судьба команды Вакарчука
На этапе нокаутов каждый из тренеров выбрал трех участников, прошедших в прямой эфир. В прошлые годы прямых эфиров было несколько, но из-за войны 12 сезон пройдет только с одним прямым эфиром – суперфиналом. В целях безопасности его проведут в бомбоубежище. Каждую команду будут представлять три участника. С какими вокалистами тренеры будут бороться за победу во время войны – читайте дальше.
Участники "Голоса страны" 12 сезон
Команда Нади Дорофеевой
- Александр Свириденко
- Инесса Грицаенко
- Давид Маскиса
Участники команды Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма шоу
Команда Святослава Вакарчука
- Алие Хаджабадинова
- Анна Киндзерская
- Михаил Царь
Участники команды Святослава Вакарчука / Фото из инстаграма шоу
Команда Потапа
- Павел Нажига
- Василий Палюх
- Карина Столаба
Участники команды Потапа / Фото с инстаграма шоу
Команда Оли Поляковой
- Сергей Соловьев
- Елена Чукаленко
- Димаш Даулетов
Участники команды Оли Поляковой / Фото из инстаграма шоу
Что произошло с командой Святослава Вакарчука
Лидер группы "Океан Эльзы" и звездный тренер Святослав Вакарчук отказался участвовать в прямых эфирах проекта после 24 февраля. Он решил, что важнее его миссия на фронте – петь для защитников. Поэтому участники его команды перешли к другим тренерам.
- Анна Киндзерская попала в команду Оли Поляковой,
- Алие Хаджабадинова попала в команду Нади Дорофеевой,
- Михаил Царь – в команду Потапа.