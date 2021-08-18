В годовщину отношений с Эллертом: Ксения Мишина похвасталась огромным букетом роз

Перед появлением на съемочной площадке "Україна має талант" Ксения Мишина похвасталась роскошным букетом высоких красных роз. Она не призналась, от кого получила такой красивый презент. Через несколько часов Эллерт поздравил ее с годовщиной отношений, и у фанов сошлись пазлы.

Во вторник утром, 18 августа, Ксения Мишина уже традиционно отправилась на съемки юбилейного сезона "Україна має талант", где является судьей. В гримерке звезду ждал фантастический сюрприз – пышный букет красных роз высотой в ее рост.

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Захожу я в свою гримерку, а тут такая красота. Кто-то точно знает, какого я роста,

– подчеркнула Мишина, позируя на фоне роз.

Первая украинская "Холостячка" не стала рассекречивать имя этого "кого-то", однако сообщила, что ее стилисты здесь ни при чем. Так, она предложила поклонникам отгадать, кто презентовал ей огромный букет роз.

Ксения Мишина похвасталась букетом роз: смотрите видео онлайн

Вероятно, фаны и дальше мучились бы в догадках, если бы Александр Эллерт не объявил о первой годовщине отношений с Ксенией Мишиной. Он опубликовал видео, которое смонтировал из памятных совместных кадров, и назвал актрису любимой. Фолловеры юмориста сразу же поняли, что розы были от него:

"И цветы от вас были";

"У Мишиной были сторис с букетом, может это попытка сойтись";

"Это попытка помириться. Я видела в сторис у Мишиной огромный букет цветов".

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