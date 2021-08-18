В годовщину отношений с Эллертом: Ксения Мишина похвасталась огромным букетом роз
Источник:инстаграм Ксении Мишиной
Перед появлением на съемочной площадке "Україна має талант" Ксения Мишина похвасталась роскошным букетом высоких красных роз. Она не призналась, от кого получила такой красивый презент. Через несколько часов Эллерт поздравил ее с годовщиной отношений, и у фанов сошлись пазлы.
Во вторник утром, 18 августа, Ксения Мишина уже традиционно отправилась на съемки юбилейного сезона "Україна має талант", где является судьей. В гримерке звезду ждал фантастический сюрприз – пышный букет красных роз высотой в ее рост.
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Захожу я в свою гримерку, а тут такая красота. Кто-то точно знает, какого я роста,
– подчеркнула Мишина, позируя на фоне роз.
Первая украинская "Холостячка" не стала рассекречивать имя этого "кого-то", однако сообщила, что ее стилисты здесь ни при чем. Так, она предложила поклонникам отгадать, кто презентовал ей огромный букет роз.
Ксения Мишина похвасталась букетом роз: смотрите видео онлайн
Вероятно, фаны и дальше мучились бы в догадках, если бы Александр Эллерт не объявил о первой годовщине отношений с Ксенией Мишиной. Он опубликовал видео, которое смонтировал из памятных совместных кадров, и назвал актрису любимой. Фолловеры юмориста сразу же поняли, что розы были от него:
- "И цветы от вас были";
- "У Мишиной были сторис с букетом, может это попытка сойтись";
- "Это попытка помириться. Я видела в сторис у Мишиной огромный букет цветов".
Расставание Ксении Мишиной и Александра Эллерта
- 16 июля Ксения Мишина объявила о разрыве с Эллертом. Отношения с юмористом якобы были для нее драматичным, поэтому она решила не предавать себя и своего сына.
- Победитель "Холостячки" лаконично прокомментировал расставание с актрисой – опубликовал определение жанра драма на личной странице в инстаграме.
- После этого Эллерт поехал в оккупированный Крым, где Мишина отдыхала с сыном Платоном. Они оба были в Ялте, однако не афишировали свою встречу.
- Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник утверждал, что Эллерт с Мишиной разошлись из-за чрезмерной эмоциональности в отношениях. Он посоветовал эксам быть более сдержанными.
- Фаны просили дочь Эллерта Элю помирить отца с "Холостячкой", на что девочка отвечала: "Я ничего не решаю. Это их жизнь, я здесь ни при чем".
- На днях Ксения Мишина стала гостьей открытия 12-го Одесского международного кинофестиваля, однако на красную дорожку вышла не с Эллертом, а с коллегой по фильму Артемием Егоровым.